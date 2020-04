Con la muerte del 'Cholo' se va una parte de la historia de Turre

El pueblo de Turre despidió este lunes a uno de sus vecinos más queridos. Una persona que desde su humilde puesto tras la barra del Pub Talismán supo ganarse el cariño y respeto de varias generaciones de turreros y vecinos de otros pueblos de la comarca. Juan Cazorla Cano, más conocido como “El Cholo” murió este domingo a los 56 años por culpa del cáncer dejando un vacío que nadie podrá llenar. Es parte de la historia más reciente del pueblo. “Nos ha unido como pueblo. Ha unido diferentes generaciones”, cuenta el alcalde, Martín Morales.

"Su pub era el sitio donde uno podía hablar con cualquier persona" Martín Morales / Alcalde de Turre

El destino ha querido que sus familiares y amigos, que se cuentan por miles, no hayan podido darle la despedida que merecía por culpa del estado de alarma. “Estoy seguro que en circunstancias normales habría sido el entierro más multitudinario de Turre”, cuenta Manuel Cazorla, que trabajó a sus órdenes más de siete años. El Ayuntamiento de Turre permitió al cortejo fúnebre pasar por el Paseo de la Rambla, frente a la puerta de su mítico pub, para recibir los aplausos y muestras de dolor desde las puertas de las casas y los balcones. Además, las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño y velas en su honor desde que se conociera su fallecimiento. “Es como si a todo el pueblo se nos hubiera muerto un familiar en común”, asegura la primera teniente de alcalde, María Isabel López.

"La gente lo primero que pedía era que saliera El Cholo para saludarlo" Manuel Cazorla / Exempleado

Un mensaje en la puerta del cementerio sirvió como despedida en nombre de tantos que se han quedado con ganas de darle el último adiós a una persona que ha sido una parte importante de sus vidas. En él se podía leer: “Hasta siempre Cholo. Gracias por formar parte de nuestras vidas. Siempre estarás en nuestro corazón. Nunca te olvidaremos”.

Y es que el Pub Talismán, o simplemente “El Cholo”, ha sido el punto de encuentro de los turreros desde hace casi 40 años, cuando con 18 años abrió el bar en los bajos de la casa familiar. Por allí han pasado varias generaciones para echar el café de la tarde, tomar copas o jugar unas partidas al futbolín (“El Cholo era una estrella del futbolín”, aseguran). Pero sobre todo allí se iba para estar con él y hablar durante horas.

"Es como si a todo el pueblo, da igual la edad, se nos hubiera muerto un familiar" María Isabel López / Teniente de alcalde

Con el tiempo, todos los pubs y bares míticos de Turre fueron cerrando, menos el del Cholo. “Solo cerró una vez y fue para hacer reformas”, recuerda el parlamentario Rodrigo Sánchez, su amigo y compañero de tertulias futbolísticas. Y es que “El Cholo” era muy futbolero y muy del Real Madrid. Pero no era una fanático. “Nunca se metía en polémicas; solo lo vi dar un salto con el gol de Ramos en la final de la Décima”, cuenta Ángel Ayora, otro exempleado y amigo.

"Una persona generosa y sencilla"

Cuando se habla de Juan Cazorla hay un adjetivo que siempre aparece el primero: generoso. "Una noche que el pub estaba casi vacío, trabajé apenas una hora y media y él me dio 50 euros. Sé que me llamó a trabajar como excusa para hacerme un regalo porque me iba de viaje de estudios", cuenta Manuel Cazorla.

Arturo Grima, exalcalde de Turre, resalta que era además “noble”, en definitiva, “una buena persona”. Quizás, como cree Ángel Ayora, lo que lo hizo ser tan querido fue “ser una persona sencilla y normal, que no es fácil”.

Destacaba por su carácter afable que lo hacía ser un buen conversador. "A veces habíamos ya cerrado y nos podíamos pasar horas hablando", recuerdan sus empleados. Por eso, Juan fue amigo de todos, desde los zagales de 16 años a los mayores de 40 o 50 años que iban a echar el café o ver el fútbol.

"El Cholo era querido por todos porque era una personal normal" Ángel Ayora / Expleado

El pub del Cholo no ha sido solo un local con cuatro paredes, una barra, un futbolín y unos sofás. Para los turreros ha sido una segunda casa. "Dentro había una esencia con la que todo el mundo quedaba encantado. Y la esencia no era la música o el sitio, ni las copas, sino que era él", asegura María Isabel López.

"Se nos va un punto de referencia del pueblo" Rodrigo Sánchez / Parlamentario andaluz

Por eso, cuando alguien llegaba a su pub, "lo primero que hacían no era pedir una copa, sino preguntar por El Cholo para que saliera y saludarlo", recuerda Manuel Cazorla. La Feria de Turre, la Semana Santa, la Navidad o cualquier fin de semana no serán lo mismo sin él. "Mi boda, como muchas otras de gente del pueblo, acabó con las copas en el Cholo", cuenta Rodrigo Sánchez.

"Siento un gran dolor, deja una hija pequeña" Arturo Grima / Exalcalde

Ángel Ayora, que tantos ratos compartió con él, está seguro de que a “El Cholo” no le gustarían los homenajes como los que se están sucediendo desde que se supo su muerte. “Siempre fue muy discreto, alejado de cualquier protagonismo. Pero a la gente le han salido estas muestras de cariño de dentro, porque con él se ha muerto algo de nosotros mismos”, lamenta.

En su Cortijo Grande natal; en casa de su madre Carmen; en el local ahora huérfano del Pub Talismán y en todos los rincones de Turre hoy, como ayer y mañana, se llora la muerte de Juan Cazorla, "El Cholo". Se ha ido una parte de la historia de Turre.