Una ayuda con profesores nativos para que los alumnos puedan seguir su camino en el inglés

–¿Cuántas personas van a su academia?

–Cuando empezamos lo hicimos con 80 alumnos y a día de hoy son 350 alumnos.

–¿Cuál es la historia detrás de la puesta en marcha de su academia?

–Yo empecé trabajando en una academia y tuve que dejarlo. Me puse a dar clases particulares en el domicilio, con un número pequeño de estudiantes a los que ayudaba en repaso y preparación de exámenes oficiales. La idea vino un día en el que un padre llegó con un niño de 4 años para ver si le podía dar clases. En casa me era ya materialmente imposible, y cuando le dije que no podía, tuve la idea de emprender un negocio, porque ya estaba teniendo mucha demanda.

–¿Es fácil aprender inglés? ¿Hasta qué punto es decisiva una academia?

–Es muy importante la motivación. Mucha gente cree que no va a poder, pero todo el mundo puede aprender de una forma sencilla, siempre que tenga el factor de la motivación. Eso sumado a un equipo docente cualificado y profesional hace que sea muy sencillo. Hoy en día todas las herramientas están digitalizadas y hay muchos recursos en inglés. Nosotros ayudamos a los alumnos a que puedan seguir su camino en el inglés partiendo de una base.

–¿Ha ido cambiando el perfil de los alumnos?

–Empezamos con un número igual de niños y adolescentes, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y hemos hecho balance, el 70% de los alumnos son niños de 4 a 12 años. La tendencia es que los padres cada vez están más concienciados en que sus hijos empiecen con el inglés a edades más tempranas.

–¿Por qué nos cuesta tanto a los españoles aprender inglés?

–Es una pregunta que es bastante recurrente. Comparando con otros países en los que se habla inglés de forma fluida, el principal motivo es la propuesta curricular que hemos tenido. Todo este tiempo atrás estábamos centrados en el aprendizaje gramatical, pero faltaba la práctica, que no se ha hecho hasta recientemente. Para aprender a comunicarse en inglés hay que utilizarlo de forma práctica.