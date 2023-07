El Barrio Visiedo de Huércal ya rinde honores a su patrona la Virgen del Carmen

Es julio, es el mes de la patrona de los marineros, que se conmemora el día 16 de este mes y no solo en los pueblos costeros. Prueba de ello es Huércal de Almería, que rinde honores a la patrona con fervor y devoción durante semanas. En la localidad estas fiestas se celebran en dos espacios rituales diferentes, uno de ellos es el barrio de El Potro, actualmente denominado barrio del Carmen, y el segundo es el Barrio Visiedo, el más antiguo del municipio. Dese hace días, los miembros de la Asociación vecinal de este barrio huercalense están volcados con su patrona, que finalmente, no podrá ser venerada en su ansiada ermita.

Si bien la imagen de la Virgen en el barrio del Potro sí tiene su ermita, de gran belleza por la que pasan los años, pero no el tiempo ya que siempre conserva un aspecto renovado y elegante, ahora, en el barrio Visiedo la patrona de los pescadores verá cómo sus fieles y devotos la podrán visitar en su ermita, la que se está construyendo por parte del Ayuntamiento y de la que carecía la imagen hasta la fecha en la zona. Pero finalmente, para estas fiestas no podrá ser, aunque se encuentra a escasos metros de esta en un espacio que los vecinos han engalanado para que a su patrona no le falte un detalle.

Las calles están decoradas, así como los balcones de las distintas viviendas que dan vida a este barrio de tradiciones y vecinos que son ‘familia’. Así, los actos para estos días grandes ya han arrancado con los días de oración por los enfermos y mayores, los jóvenes y la paz.

Mañana viernes tendrá lugar el traslado a la Virgen del Carmen a la Asociación de Vecinos del Barrio Visiedo, acompañada por el Tamborilero de la Hermandad del Rocío de Almería y a continuación última oración por todos los difuntos.

El sábado sonará el primer cohete con el que se abrirán las puertas para venerar a la Virgen del Carmen, además, tendrá lugar la ofrenda floral a la Santísima, con salida desde la ermita para su posterior misa en la explanada donde se celebran las fiestas, antiguo Campo de Fútbol.

Después tendrá lugar la procesión de alabanza acompañada por la banda de Música de Viator por las calles del barrio donde hará parada en las casas para recibir fuegos artificiales. Esa madrugada, además, durante la noche de vela a la patrona habrá chocolate para todos.

Llegado el gran día, 16 de julio, a las 07.00 horas: toque del alba, fin de la noche de vela a la Virgen. Y tras el rezo del Ángelus, paella para todos los miembros de la Asociación de vecinos.

Aunque esta es solo una primera parte de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen en el Barrio Visiedo