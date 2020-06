Candil Rock se lleva su cartel a 2021 y repasa en una nueva web toda una vida de 33 ediciones

La trigésimo tercera edición de Candil Rock, el festival de música decano de la provincia organizado por el Ayuntamiento de Huércal de Almería, a través de su Concejalía de Cultura y A la Carga Producciones, se celebrará finalmente en 2021, tras haber acordado ambas partes el aplazamiento del mismo, que debería haberse celebrado a comienzos de este verano, concretamente el próximo sábado 27 de junio, ante las medidas de restricción de aforo y la imposibilidad de realizar eventos de gran formato con motivo de la pandemia de la COVID-19.

Eso sí, para 2021, con nueva fecha fijada para el sábado 26 de junio, el Ayuntamiento y la productora han apostado por mantener a las cuatro bandas que estaban previstas para este año, con grupos de calidad indiscutible y experiencia contrastada en la escena rockera como Los Enemigos, Los Deltonos y Tiki Phantoms y siempre con espacio para los grupos locales, en este caso con Beach Hotel.

Además, la edición de 2021 contará con una jornada adicional donde serán protagonistas los diferentes estilos musicales de la cultura urbana. De esta forma, la próxima edición del festival contará con dos días de música y a la descarga habitual de Candil Rock se sumará la novedosa Candil Young, donde diferentes estilos urbanos como el rap, trap, reggaetón o DJ’s tomarán protagonismo en el escenario.

Otra de las novedades que traerá la trigésimo tercera edición de Candil Rock será la puesta en marcha de una nueva página web en la que se repasará con el paso de las semanas la historia del festival, por el que han pasado indiscutibles nombres propios del punk, heavy metal y rock nacional en todas sus variantes como La Polla Records, Dogo y los Mercenarios, Burning, Barricada, Joaquín Sabina, Danza Invisible, Enemigos, Barón Rojo, Ñu, Hamlet, Def con Dos, Reincidentes, Porretas, Boikot, Mártires del Compás, Mojinos Escozíos, Ska-P, Mägo de Oz, Tierra Santa, Los Suaves, Saratoga, Sôber, Warcry, Rosendo, Raimundo Amador, Los Delinqüentes, Loquillo, Los Muertos de Cristo, Sínkope, Lujuria, Obús, El Último ke Zierre, Amparanoia, Siniestro Total o Ilegales, entre otros; además de bandas locales como Grano de Pus, Amor de Madre, Komité Ruina, Kadukdos, Kgüentó, Código 69, En Espera, Falsos Profetas, The Dry Mouths, El Hombre Orquesta, La Taberna del Muerto, Chelo & Cía, Leña o Superfortres.

La web expondrá carteles, fotos, entradas, acreditaciones, set list, entrevistas, audios y demás curiosidades de la historia del festival, y desde la emisora municipal Candil Radio se entrevistará a un buen número de bandas que han dejado su buen hacer en el escenario del Candil Rock. Para que la página sea lo más completa y participativa posible, a través de las redes sociales de Candil Rock se está solicitando a los seguidores que compartan sus recuerdos del festival con fotos, carteles o entradas, para hacer de la nueva web un punto de encuentro entre varias generaciones, con sus más de treinta años de historia.

La presentación del cartel de 2021 y la nueva página web de Candil Rock se ha llevado a cabo en el Centro Cultural Cortijo Moreno de Huércal de Almería y ha contado con la presencia del concejal de Cultura, Turismo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Manu Abad, y el gerente de A la Carga Producciones, Antonio Alcaraz, acompañados por personal del área de Cultura del Ayuntamiento de Huércal de Almería y de la emisora municipal Candil Radio.

El concejal de Cultura, Manu Abad, ha señalado que “es un gran día porque presentamos un gran evento musical en Huércal de Almería como es el Candil Rock, que este año no vamos a poder hacerlo de forma presencial pero sí de una manera online. Era una edición especial de este festival decano de la provincia ya que íbamos a tener también el Candil Young, pero hemos podido mantener el cartel y la programación para el año que viene” y ha añadido que “hemos creado esta edición online en la que se va a poder recordar ediciones anteriores, con entrevistas y fotos antiguas que se van a mantener todo el año y se renovarán para darle al festival una proyección más importante de cara al exterior”.

Antonio Alcaraz, gerente de A la Carga Producciones, ha añadido que “con tantas dificultades que hemos tenido por la COVID-19 y no poder hacer el festival, estamos contentos de poder mantener el cartel para el año que viene y lo anunciamos ya para que la gente sepa en lo que estamos trabajando todos estos meses. Todos han mostrado una gran predisposición y están contentos de que el Ayuntamiento les haya brindado la oportunidad de mantener el cartel. Además, con la nueva página web lo que se quiere es poner en valor la historia del festival, uno de los eventos más longevos de la provincia, y rescatar cosas para que la gente las pueda disfrutar de nuevo”.

Por su parte, desde la emisora municipal Candil Radio, Antonio Almécija, conductor del programa ‘Días de Radio’, ha apuntado que “Candil Rock es una seña de identidad de nuestro pueblo y de la gente joven y para nosotros va a ser también un año especial en la radio, con recuerdos desde el inicio del festival”.

Los Enemigos

Hay con Los Enemigos una sensación de eterno retorno. Viajar por sus discos es navegar entre bisagras que abren puertas que se interconectan entre sí y, de veras, poco importa que hayan estado varios años ‘de parón’, que volvieran de gira, que se marcaran un disco con todos sus ingredientes conocidos en la coctelera y que ahora, en ‘Bestieza’, su último disco, vengan desenfrenados, acelerados, más livianos y frescos. Todo es familiaridad con el cuarteto, si bien en esta ocasión viene remozado en una de sus guitarras y en la producción. Con estos mimbres y liberados de las inquietudes personales, Enemigos firma la continuación lógica de Nada, de hace nada menos que más de veinte años.

Los Deltonos

Reza la cabecera de su página web/bandcamp: “El rock americano es posible en castellano”. La aseveración es de lo más correcta pero que, en su caso, se les queda bien corta. Los Deltonos es un grupo delicatesen que viene despachando discos de alta calidad desde hace más de treinta años. Su último, Fuego, de hecho, es su undécimo larga duración, a lo que hay que sumar dos directos, reediciones, varios EP’s de los que destacan sus Sixpack (de versiones) y varios proyectos paralelos. Liderados por Hendrik Röver las guitarras suenan ahora más pesadas, los ritmos más gruesos y todo tiene, precisamente, un tinte negro y calorífico. Letras maduras que esconden críticas tras la fina ironía, cotidianidad de un tiempo que entra en la fase curtida de la experiencia.

Tiki Phantoms

En su nuevo álbum, ‘Disco Guateque’, la banda se lía la manta a la cabeza (por si fuera poco con las máscaras, de lo más sugerentes) y se pone a pasar por su filtro musical de surf y adrenalina a gente tan dispar y particular como la mismísima Rocío Jurado, Concha Velasco, Alaska y Dinarama o Ennio Morricone, pero sin olvidar a otros grupo más cercanos al rock, aunque a priori alejados de su universo musical, como The Damned, The Clash o Supergrass, y rematando la faena con el bailoteo de Wham!, A-Ha o Blondie. Lo sorprendente de todo esto es que consiguen que todas y cada una de las adaptaciones suenen lo bastante creíbles como para que casi parezca que hayan sido compuestas con ese espíritu. Y es que los fantasmas siempre consiguen colarse allá por donde les plazca.

Beach Hotel

Antonio Álvarez (voz y guitarra), Mané Mielgo (bajo) y Juan José Palenzuela (batería) dan vida a una banda que, como Los Deltonos, se basan en la esencia musical del rock americano, pero llevando sus letras al castellano, y con amplitud de miras. De hecho, ellos mismos se definen como “country máximo, rock atmosférico, pop deliciosamente amargo con guindas de cerezas”. Sus primeras grabaciones se sustentan en temas de la época en solitario de Antonio Álvarez, pero en Candil Rock 2021 vendrá también con el repertorio cargado de otras novedades, poniendo en valor la escena almeriense.