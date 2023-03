El corazón de Huércal de Almería latirá mañana en beneficio de la investigación contra el cáncer

Huércal de Almería es ya casi sinónimo de ciudad de la música como bien se evidenciará mañana por la tarde en el Teatro Multiusos de la localidad momento en el que el corazón huercalense lata al rimo de marchas procesionales. La II edición del Certamen de Marchas Procesionales ‘Latir Cofrade’ de Huércal de Almería promete ser un éxito sin precedentes. Ya sin restricciones por la pandemia y habiendo pulido los pequeños detalles de la primera edición, bandas de muy diversos puntos de la geografía subirán al escenario del Teatro para hacer sonar las mejores composiciones musicales y por una causa solidaria.

El evento tiene además una finalidad benéfica y el 80% de la recaudación de taquilla se destinará a la actividad de la Asociación cultural y deportiva Amigos Contra el Cáncer. Y a juzgar por las obras realizadas en los últimos meses en este espacio “ampliando el aforo del Teatro y donde además se ha cambiado el escenario para que haya mayor espacio, hasta 200 asistentes más que el año pasado podrán disfrutar de este Certamen de Bandas Procesionales”, afirmaba el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Huércal de Almería, Manu Abad.

El evento contará con las actuaciones de cuatro bandas: la Banda Municipal de Música de Berja, la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar de Huércal de Almería, la Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Campillos (Málaga) y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención (Sevilla). Antes del inicio se realizará un pasacalles y se podrá disfrutar también de una exposición.

El precio de las entradas es de 5 euros, anticipada, y de 7, en taquilla mañana sábado, día del certamen. “Estamos emocionados y nerviosos. Es una responsabilidad. Es un evento en el que venimos trabajando desde el pasado verano. El nivel de las bandas que participan, que representan todos los estilos de la música de Semana Santa, es muy alto”, explicaba el presidente de la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar, José Antonio Enriquez.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos contra el Cáncer, Antonio Jesús Díaz, aseguraba que, como cofrade desde hace más de un cuarto de siglo “cada Semana Santa cuando me pongo debajo del paso me acuerdo años anteriores, de familiares y amigos que ya no están y de esos pequeños grandes guerreros que a diario luchan contra esta enfermedad desde la Unidad de Oncología. En esta línea cabe resaltar que lo recaudado, donde además del 80% de la venta de las entradas se sumará la recaudación del punto de bebidas instalado en el Teatro para este Certamen, se destinará a investigación a través de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer y a la Unidad Oncológica y Pediátrica del Hospital Universitario de Torrecárdenas.

La finalidad benéfica del certamen es una seña diferenciadora. “No solo ponemos en valor la cultura y la música y vamos a tener la oportunidad de disfrutar de grandes bandas, sino que, además, nos va a permitir colaborar con la Asociación de Amigos contra el Cáncer”, explicaba la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales. La Diputación Provincial hace posible con su apoyo esta iniciativa.