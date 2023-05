"Las de Huércal de Almería son unas fiestas de primer nivel a las que invito a vecinos y visitantes a disfrutar con respeto y cordialidad"

Llegó el gran día. Huércal de Almería ya está inmerso en la celebración de sus fiestas patronales en honor a San José Obrero y, precisamente, en el pistoletazo de salida quedamos con el alcalde de la localidad, Ismael Torres, quien nos recibe, tal cual es, un hombre llano y cercano, para hablarnos del amplio programa de actividades diseñadas para estos días y para unas fiestas que no son solo de los huercalenses sino de toda la provincia y de otras limítrofes.

Alcalde, este año las novedades no se centran solo en la diversidad de actividades, para todos los públicos, sino que también destaca cómo se ha modificado la estética de las calles y recinto en el que se da vida a estas fiestas, ¿me equivoco?

- Sí, hemos pasado años difíciles en los que no hemos vivido las fiestas como se merecían y merecíamos y hemos hecho algunas novedades como es el entoldado en calle Real, la Plaza Constitución, calle Juan de Austria, que da un aspecto visual llamativo, además de lo engalanadas que se encuentran las calles. Todos tenemos ganas de disfrutar de las fiestas, reencontrarnos con los amigos, los familiares que vienen de fuera que son muchos. Y yo tengo muchísima ilusión porque ver el pueblo tan bonito y a la gente tan ilusionada hace que merezca la pena todo el trabajo previo que tiene su organización.

Aunque el inicio oficial era ayer, día 4 de mayo, los más pequeños pudieron disfrutar el mismo miércoles del Recinto Ferial, con el Día del Niño que, por cierto, se repetirá el lunes, ¿no?.

- La verdad es que para ser un miércoles hubo muchísima gente. De hecho, la apertura era a las siete de la tarde y desde mucho antes padres e hijos esperaban ansiosos e ilusionados. Además, hemos decidido que, dada la actual situación económica con los precios tan elevados en muy diversos aspectos, contar con dos días con precios reducidos es algo que muchas familias nos han agradecido en persona. Pero no solo precios más bajos sino que son jornadas en las que las atracciones no tienen ruido. No una hora, sino de siete a 12 de la noche, con el objetivo de que los niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA) y otros problemas sensoriales puedan disfrutar con tranquilidad.

Hablando de niños, qué mejores pregoneros para estas fiestas que los grandes ‘aliados’ del Ayuntamiento, ¿no?- Por supuesto, si es que este es un pueblo joven. Huércal de Almería es el municipio con mayor porcentaje de población menor de 16 años. Con más del 20 por ciento de los vecinos. Así que nuestros niños y niñas del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) debían ser lo pregoneros. Ellos que son quienes nos dicen cómo diseñarían el municipio a futuro. Qué fácil es gobernar así- matiza entre risas y orgullo-.

Pero la programación contempla al polo opuesto, los mayores.

-Por supuesto. Hacemos actividades pensadas desde los niños de menos de un año como cuando esta semana los más pequeños se acercaron hasta las instalaciones municipales a ver y participar en un divertido teatro infantil, hasta los 101 años ( por decir una edad) con quienes hemos disfrutado estos días de un chocolate con churros durante la celebración de las Cruces de Mayo del Centro de la Tercera Edad donde también ha habido un almuerzo de convivencia con más 400 mayores participando dentro del programa festivo, copla, orquestas…

Música, podríamos decir que es sinónimo de Huércal de Almería, muestra de ello los conciertos que contempla de forma gratuita ‘Huércal Live’.

-Sí, uno de los platos fuertes de las fiestas de Huércal de Almería es el festival ‘Huércal Live’, que ha aumentado considerablemente el número de actuaciones, que se repartirán durante todos los días de los festejos, y llevará al municipio huercalense a artistas de primer nivel: Omar Montes, Marta Sánchez, Juan Magán, y Ladilla Rusa y Nancys Rubias, todos ellos con entrada gratuita. Y con un aforo de en torno a las 10.000 personas, para lo que también se ha preparado un amplio programa de seguridad y limpieza en el municipio.

Entiendo que un cartel así no solo atrae a público de la zona.

-No, se han fletado autobuses de muy diversos puntos de la geografía y eso repercute no solo en la economía local sino de la provincia.

En cuanto al uso y lanzamiento de cohetes...

Solo se permitirán al inicio y final de la procesión del domingo, siempre respetando la ordenanza reguladora del uso de pirotecnia, mientras que el domingo por la noche los fuegos artificiales irán acompañados de música en un espectáculo piromusical.

Sobre la Feria del Mediodía, ¿hay cambios?

Sí, no solo la zonas entoldadadas o una mayor decoración sino que son muchas más las barras de comida y bebida instaladas en este espacio.

¿Cómo definiría las fiestas de Huércal de Almería?- Unas fiestas de primer nivel a las que invito a vecinos y visitantes a disfrutar con respeto y cordialidad. Porque son días de reencuentro, de devoción, de festividad y de buen ambiente, por y para todos: tanto los huercalenses que rinden honor a su patrón como los cientos de visitantes que acuden estos días a la localidad.