El Pabellón Paco Navarro cuenta ya con una diana electrónica de tiro olímpico

El Ayuntamiento de Huércal de Almería, en su propósito de mejora continúa, ha adquirido e instalado una diana electrónica de tiro olímpico para la Sala Polivalente del Pabellón Municipal de Deportes Paco Navarro.

“Se ha instalado este blanco electrónico para tiro de 10 metros de pistola y carabina en la Sala Multiusos y permite la conexión por WiFi con cualquier dispositivo electrónico, tableta o teléfono móvil, sin necesidad de descargar ninguna aplicación, y a través de la misma se puede saber la puntuación en el momento del disparo, con lo que se ahorra tiempo y gasto de papel”, según el concejal de Deportes , Jesús Pomedio.

El dispositivo que cumple con la normativa de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. Para Pomedio, “se trata de una herramienta que permitirá a los deportistas de esta disciplina deportiva tener un alto rendimiento en sus entrenamientos y que permitirá abrir todavía más el abanico de deportes que se practican en Huércal de Almería”.

Ana Castillo, tiradora olímpica huercalense, realiza sus entrenamientos en el Pabellón Paco Navarro desde que la situación sanitaria obligó a todos los deportistas de élite del Centro de Alto Rendimiento de Madrid a abandonar la Residencia Joaquín Blume.

El Ayuntamiento de Huércal de Almería, a través de su Concejalía de Deportes, abrió entonces las puertas de la instalación deportiva municipal a esta joven deportista para preparar sus compromisos más inmediatos. Su agenda pasa la Copa RFEDETO (Real Federación Española de Tiro Olímpico) tanto en la categoría absoluta como de jóvenes promesas, al estar todavía, por edad, dentro de la categoría sub-23.

Ana Castillo cerró 2020, cuando se proclamó campeona de Andalucía de jóvenes promesas de tiro olímpico con pistola de aire comprimido, en categoría sub’23, con el premio Future 2 concedido por la Fundación a deportistas que aún no compiten a nivel absoluto. El Plan Andalucía Olímpica es el principal programa de apoyo al deporte olímpico y paralímpico en Andalucía. En su XXIII edición ha premiado a 95 deportistas, 13 técnicos y 23 clubes andaluces, con un presupuesto muy cercano a los 300.000 euros. Castillo tiene un palmarés repleto de títulos. Así, ha sido campeona de la Copa de España, Copa del Rey y Copa Federación, todas ellas en categoría júnior; Campeonato de España de Jóvenes Promesas y Copa de la Princesa de Asturias, en sub’23, y ha ganado con la selección española el Open de Hungría. Ha participado en unos Juegos Olímpicos Universitarios, Campeonato de Europa y la Copa Mundial ISSF, amba