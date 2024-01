Deep Purple para ser un rockero con talento en la Escuela de Música de Huércal de Almería

Los alumnos de la Escuela de Música y Danza organizada por la Asociación Sinfónica de Huércal de Almería están aprovechando bien el curso y ya se notan los avances, que han tenido a bien compartir en su perfil de redes sociales. “Vaya nivelazo van cogiendo los alumnos/as de nuestra Escuela de Música y Danza de Huércal de Almería”, ha compartido el centro educativo en su perfil de redes sociales, donde han añadido un sincero pero contundente “como mola” para encabezar el vídeo en el que se muestran a los jóvenes talentos que están saliendo del municipio.

Los alumnos han decidido montar junto al profesor Lucio una particular banda rockera llamada ‘Huércal in Rock’ donde buscan poner en práctica todo lo aprendido, que a juicio de las imágenes es bastante. En el vídeo compartido en Facebook interpretan ‘Smoke on the water’ de Deep Purple.No es la primera vez que los alumnos dan muestras de su talento y del buen hacer de los docentes. Los alumnos celebraron en otoño la festividad de Halloween en la Escuela de Música y Danza de Huércal de Almería.

“Con la disciplina de Conjunto de Piano la interpretación musical enriquece la educación musical de los participantes y brinda la oportunidad de compartir su pasión por el piano con otros músicos, creando así experiencias musicales únicas y gratificantes”, resumió entonces la asociación en una publicación de redes sociales. “La música desempeña un papel fundamental en la creación de la atmósfera espeluznante y festiva que caracteriza a esta celebración”, añadieron junto a un vídeo en el que uno de sus alumnos más pequeños tocaba las canciones más características de la fiesta que acaba de suceder. La Asociación va compartiendo los avances de los diferentes cursos con los que cuentan y que son motivo de orgullo para quienes acuden al centro educativo en busca de un futuro próspero en el mundo artístico.