La huercaleña 'Batmalik' opta al primer reality-talent mundial de videojuegos

Batmalik, dice su perfil de youtube, es una chica de 23 años que se dedica a jugar, pasar buenos ratos y reírse, si es posible. Detrás de esa cuenta de usuario está Silvia Parra, una joven graduada en marketing, nacida en Barcelona y que hace algunos años trasladó su residencia a Huércal de Almería.

Ahora, Silvia, o Batmalik, tiene ante sí una gran oportunidad: ha sido preseleccionada para participar en el primer reality-talent de videojuegos a nivel mundial, ‘Top Gamers Academy’, producido por Gestmusic Endemol y Webedia y que podrá seguirse por varias plataformas, entre ellas una ventana televisiva en uno de los canales de Atresmedia.

‘Top Gamers Academy’ es una academia de videojuegos que contará con varios mentores elegidos entre la elite de los creadores de contenido digital, Elrubius, Willyrex y TheGrefg, y a ella entrarán los participantes “para ser los mejores jugadores”, potenciando “tu imagen personal y tu marca y saliendo siendo un jugador 360º”.

Antes de ser Batmalik, Silvia jugaba a baloncesto y cursó marketing y ya en Huércal de Almería creó un canal de youtube en el que hablaba de videojuegos. “Me fue gustando y un día vi que se iba a hacer una academia, probé y me llamaron”, cuenta esta barcelonesa de nacimiento que ahora tendrá que volver a su ciudad natal para intentar pasar el segundo de los cortes antes de entrar en esta academia de ‘gamers’.

Silvia pasó la primera fase consistente en un vídeo de presentación y de tres minutos jugando. La huercaleña fue una de las 400 personas, entre 6.500 aspirantes, que pasó ese primer corte, y de esos cuatro centenares quedará un selecto grupo del que saldrán los 24 participantes finales. “Sinceramente, me veo elegida. Yo voy con ganas, son juegos a los que he jugado siempre y no solo es cómo juegas sino también cómo eres, soy una buena persona para llegar al programa y si no ya tendré otras oportunidades”, comenta.

Dos de los juegos en los que tendrá que concursar serán ‘Fortnite’ y ‘Clash Royale’, así como el ‘Gran Turismo’, en el que Batmalik reconoce tener ”menos experiencia”. Por ello, con el apoyo de Arcade Bits en Almería, que le ha cedido una sala para su entrenamiento y le ha facilitado un ’coach’ para este último juego, un simulador de conducción, ha comenzado su preparación para llegar a punto para esta segunda fase.

Desde Arcade Bits, Joaquín de la Casa destacó que ”una jugadora de Almería vaya a competir a Barcelona y tenga la oportunidad de participar en este concurso, por lo que no dudamos en ofrecer nuestra ayuda”. Carlos Lobatón, que será el ‘coach’, explicó que tienen que ver “la constancia y los ritmos de carrera” con la finalidad de “mejorar la forma de conducción”.