Los autores de la mejor tostada de Huércal de Almería se confiesan: "Nos gusta ganar como a todo el mundo"

725 puntos le valieron a la Cafetería Óscar ser los más laureados en la segunda Ruta de la Tostada que la asociación de comerciantes de Huércal de Almería organizó en la segunda quincena de diciembre. “Es un gran premio, no me lo esperaba, había grandes competidores”, resume Yulia, propietaria del establecimiento, ya con la resaca del éxito pasada. Su tostada, La Generalife, fue creada específicamente para el concurso y claro está que ha gustado.

“Cada vez hay más gente que pregunta por ella”, reconoce. Quienes vayan buscando probarla deberán quedarse con las ganas de probarla. Ya no está. “Es que era mucho trabajo”, confiesa. La conversación telefónica derivó a partir de ese punto en negociación y, parece, en un compromiso. “Con tanto interés creo que voy a volver a ponerla”, prometió pocos minutos después. Es lógico dados los paladares que quieren saborearla y no pueden. “La hemos quitado pero aún así nos la piden bastante”, reconoce.

La Generalife es una tostada sabrosa y abundante. En su base se puede elegir entre alioli o tomate. Le acompaña a esa mezcla huevo revuelto, atún y pimiento morrón. El orégano es el mejor complemento para dar aún más sabor a la receta, que maravilló a todo el que la probó. La escala de valoración iba, según gustará, de uno a cinco puntos, por lo que no hay una certeza de cuántos usuarios pudieron apoyarla.“Con nuestra tostada no hubo mucha competencia”, asegura Yulia tras ver el ránking, que no es público, y que habla de una amplia diferencia en los votos de todas las participantes.

Con solo tres meses abiertos en la localidad, donde el matrimonio propietario reside, un dirigente del Ayuntamiento abrió la puerta del local y les propuso participar. Ellos, que no conocían una iniciativa que ha cumplido ya su segunda edición, aceptaron al instante. “Creo que nos presentaremos el año que viene”, asegura. La iniciativa ha sido para los premiados una instancia para conseguir más visibilidad y que más huercalenses se acerquen a su establecimiento, situado en la Avenida Bulevar esquina con la calle Castillo de Vélez Blanco.

En la sonrisa se nota aún la felicidad. “Claro que nos gusta ganar, como a todo el mundo”, explica. Dice que su reconocimiento no ha sido ‘llegar y besar el santo’ sino que ha sido el resultado del esfuerzo de muchos meses por dar el mejor servicio posible a los vecinos, por lo que agradece que se haya tenido en cuenta para el galardón.

La suya es el relato de una dedicación durante toda la vida a la hostelería, de levantar la persiana cada mañana y trabajar hasta tarde. Empezaron muy jóvenes en el sector, desarrollando su actividad a las órdenes de otros y pronto pudieron abrir su cafetería propia, Óscar, en la calle Doctor Carracido de Almería. “Nuestro trabajo nos ha costado”, lo resume.

Fue tras lograr un reconocimiento en la gastronomía almeriense, donde llegaron a participar en una Ruta de la Tapa, cuando decidieron abrir un segundo establecimiento en la localidad en la que residen, esfuerzo que se materializó a la vuelta del verano. “Nos gusta mucho este mundillo”, explica. Razón no le falta. “Hemos abierto una cafetería en Almería y otra en Huércal de Almería y nos ha ido bien”, reconoce.

Para el verano ya se están preparando novedades. La intención de los propietarios es incluir productos refrescantes como helados o batidos para complementar la oferta de alimentos ya existentes aunque las novedades aún no están detalladas. Queda tiempo. Ahora se preparan para vender una tostada que ha encandilado a los huercalenses en un certamen gastronómico que cuenta cada año con más participación del municipio y que volverá, si nada ocurre, a finales de 2024 con su tercera edición. Se trata de un certamen que busca poner en valor el trabajo de la hostelería local para incitar al público a que cada vez más descubran nuevos lugares y consuman en el municipio.