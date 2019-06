–Yo no puedo dar por hecho que voy a tener su apoyo pero sí me gustaría tenerlo y de hecho vamos a trabajar desde el primer día implicando a los demás grupos políticos, aunque sé que hay grupos que aunque los impliques no vas a tener su apoyo. Espero que Ciudadanos haga gala de esa responsabilidad y la capacidad de dejar las siglas a un lado y preocuparse por trabajar por su pueblo. Cuantos más grupos políticos vayamos de la mano va a ser mejor para el pueblo.

–A Arturo le conozco a nivel personal de mucho tiempo y tengo mucho aprecio a su familia, pero lo desconocía a nivel profesional. Me gusta lo que he visto esta semana, le veo sensato y reflexivo y está muy implicado. Para él, como para todos los que formamos el equipo de Gobierno, lo primero es su pueblo y después las siglas del partido. Hemos llegado a este acuerdo con Arturo Torres por ser Arturo Torres.

“La gente está viendo que desde el primer día se trabaja como antes”

-¿Dónde va a ser la Escuela de Verano?

-Será en el CEIP La Jarilla. Normalmente lo hacemos en dos colegios, pero este año no se había sacado la licitación por el anterior equipo de Gobierno. El expediente se aperturó al día siguiente de denunciarlo nosotros en prensa, el 13 de junio, dos días antes de la toma de posesión. No se había hecho nada. No teníamos el acuerdo de los consejos escolares de otros colegios y el único que había dado el acuerdo favorable había sido La Jarilla. De todas formas, es positivo rotar cada verano para que no se beneficien siempre los vecinos de un único barrio. Este año habrá gente que le venga peor, pero por las circunstancias excepcionales de este año no queda más remedio que hacerlo solo allí.

-En esta primera semana también han realizado otras acciones como la reparación de la fachada del tanatorio.

-Hemos recuperado la dejadez en cuanto a obras y mantenimiento. La gente está viendo que desde el primer día se vuelve a trabajar como antes y que por las calles vuelve a haber gente con camisetas naranja. Estamos resolviendo muchos atascos y problemas de la gente que tenían enquistados durante los últimos meses.