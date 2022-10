“Si no reaccionamos a las necesidades de los vecinos, ¿para qué tenemos un Ayuntamiento?”

-Se ha abierto una nueva edición del Plan de Empleo, la tercera. ¿Qué novedades hay este año?

–Este Plan de Empleo para personas vulnerables o Plan de Auxilio Social, como lo denominamos internamente en el Ayuntamiento, nació hace tres años, de forma pionera en la provincia de Almería, y han sido ya bastantes los ayuntamientos que lo han cogido como base y lo han adaptado a su municipio, y esto es también motivo de orgullo, que Huércal sea referente en muchos ámbitos y también en temas sociales. El Plan de Empleo trae este año algunos cambios cómo puede ser pedir una antigüedad mínima de empadronamiento, porque hemos detectado que hay vecinos de otros municipios colindantes que se han empadronado en casa de familiares para poder acceder a nuestro Plan de Empleo, y lo que está claro es que nuestro Plan de Empleo es para los vecinos de Huércal. Otra novedad es un doble plazo de solicitud para que todos aquellos vecinos que no cumplan ahora con todos los requisitos, pero en enero sí, puedan solicitarlo también en el mes de enero y así el Plan de Empleo pueda llegar al mayor número de personas posible. Hasta ahora, en la primera edición hubo aproximadamente 150 solicitudes y se contrataron a todos; en la segunda edición el número de solicitantes fue bastante mayor, 380, se han contratado también a todos, y la intención del Ayuntamiento es que mientras persista esta situación difícil, de aumento de precios, situación todavía derivada del COVID, y también por el incremento tan brutal de los suministros básicos de alimentos, podamos seguir ayudando a nuestros vecinos en la forma que entendemos que es más lógica, que es proporcionar un puesto de trabajo, que además le otorga los derechos inherentes a esa cotización.

-¿Cuándo se dieron cuenta de esas necesidades para sacar el Plan de Empleo?

–Al principio fue por el COVID. Nosotros no nos andamos con vueltas ni somos un equipo de gobierno que nos demos a estar pensando mucho las cosas. Detectamos una necesidad y nos intentamos adelantar a esa necesidad. Nos ha pasado también ahora con la guerra de Ucrania, con el incremento de precios. Cuando el IPC estaba todavía en el 4% nosotros ya estábamos lanzando nuestro Plan de Empleo precisamente para luchar contra las consecuencias económicas de esa guerra de Ucrania y de todo lo que ha derivado. Nuestros vecinos están tranquilos, porque saben que su Ayuntamiento se anticipa a los problemas y genera los instrumentos necesarios para que los vecinos luchen contra estos problemas de forma más eficaz.

-Son un municipio referente en ayudas sociales. Hablamos del Plan de Empleo, pero también de las ayudas a Ucrania o partidas económicas para diferentes entidades.

–Nuestro eslogan de municipio, en la anterior campaña para las municipales, era ‘Huércal en el Corazón’. Pero además de estar en el corazón, también ‘Huércal con corazón’. Si un equipo de gobierno de un municipio no tiene corazón y no reacciona ante la necesidad de los vecinos, ¿para qué tenemos nosotros un Ayuntamiento entonces? Un equipo de gobierno tiene que pensar primero en las personas, y después en el resto de servicios, de infraestructuras municipales. Hay cientos de actuaciones que mejoran la ciudad, pero si las personas que viven en esa ciudad no mejoran a la par, no vale de nada. Para nosotros, el centro de la acción de gobierno municipal es la persona, y a la persona hay que ayudarla en todos los ámbitos. Cuando necesita más agilidad para una licencia, pero también cuando no tiene para comer, cuando no tiene para pagar la luz, cuando no tiene para pagar el agua o la hipoteca. También tenemos que estar. Hemos incrementado muchísimo las partidas de ayudas sociales. La partida de emergencia social ha pasado de 100.000 a 300.000 euros, pero además de toda esa ayuda directa que damos desde el Ayuntamiento para compra de material escolar, para pago de recibos de suministro… El Plan de Empleo es el plan estrella, una apuesta que es única en toda la provincia, ya que aunque se ha tomado nuestro Plan de Empleo como base, no hay ningún municipio que haya destinado tantos recursos a generar empleo para esas personas vulnerables de su municipio.

-La idea es la de llegar de nuevo a todas las solicitudes.

–Sí, de hecho en este año 2022 se preveía un importe para el Plan de Empleo de en torno al millón de euros y al final hemos hecho dos modificaciones de crédito para ampliarlo por encima de los dos millones y medio, con lo cual pretendemos ayudar a la gente, a todos aquellos que se han inscrito en el Plan de Empleo y la intención es la misma. Todo dependerá, evidentemente, del número de personas que se inscriban y de la disponibilidad económica del Ayuntamiento, pero nuestra voluntad, igual que hemos hecho en estos dos años anteriores, es llegar a todas las personas que se inscriban en el Plan de Empleo y de esa forma convertir en realidad esa apuesta importantísima que desde el equipo de gobierno y yo como alcalde hicimos de comprometernos con nuestros vecinos y estar siempre al lado de ellos cuando más se necesita.

-¿Se mantienen los contratos de seis meses?

–Sí. La reforma laboral que aprobó el Gobierno de la nación nos ha limitado la capacidad de contratación tanto de empresas y la parte que nos toca especialmente, la administración local, y no podemos contratar más allá de los seis meses. Nos costó trabajo darle encaje con la reforma laboral, pero al final conseguimos mantener el compromiso del Plan de Empleo, que peligró de forma seria con esa reforma laboral. Ahora mismo es legalmente imposible que podamos contratar más allá de los seis meses.