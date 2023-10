La lucha feminista lucirá en las agendas de Huércal de Almería

Mayte Ginel estaba ayer entusiasmada. No era para menos. Todos los escolares del municipio pudieron tener entre sus manos una agenda que visibiliza una de las grandes luchas a las que se enfrenta la sociedad, la igualdad entre hombres y mujeres. “Me inspiré en primer lugar en el concepto del “no me gustas cuando callas” y en la Estatua de la Libertad”, asegura Mayte, que recibió la visita del equipo de gobierno del Ayuntamiento para presentar juntos esta iniciativa.

Cuenta Ginel que para defender la igualdad todos tenemos que ser libres, motivo de la ilustración que paseará durante todo el curso escolar por los diferentes centros del municipio. En su ilustración caben todas. “Una militar, una representante de la iglesia o una familia”, destaca esta alumna que realizó el dibujo coincidiendo con la reivindicación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y que cursa ahora el primer curso de bachillerato. Una “diversidad de mujeres” que busca defender la sororidad entre todas porque “a una le puede pasar algo y entre todas nos tenemos que ayudar”, cuenta.

No se esperaba la importancia que el dibujo que diseñó con tanto esmero, y encierra un mensaje que todos deben escuchar, se pasearía por los sueños, deberes y notas que encierran cada una de las agendas de los estudiantes. “Es sorprendente llegar a un instituto y aparecer en una agenda”, explica. En sus palabras se nota también el asombro ante una campaña que no es el primer año que se realiza y que cuenta con una gran acogida entre los estudiantes del municipio, que se suman así al mensaje feminista que debe seguir llenando las calles. Con un contundente pero certero “me llena de satisfacción” cierra esta improvisada ronda de entrevistas que le ha llevado, por un día y una justa causa, a ser protagonista de la actualidad municipal. Un concurso de dibujo del IES Carmen de Burgos que defiende la igualdad.