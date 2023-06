Los históricos 091, cabeza de cartel este sábado en la 35ª edición de Candil Rock en Huércal de Almería

Candil Rock, uno de los festivales del género con más solera de la provincia, regresa este sábado 24 de junio. Desde las 21:00 horas en los aparcamientos del Teatro Multiusos, con entrada gratuita y regalo de camiseta y gorra para los 200 primeros asistentes, la leyenda del festival decano de la provincia se amplía con un cartel encabezado por los granadinos 091, auténticos referentes del rock sobrio, y del que también forman parte el rhythm and blues de Tito Ramírez y la Banda Sinfónica de Huércal de Almería, que ofrecerá un concierto especial de versiones rockeras populares con motivo de la trigésimo quinta edición del Candil Rock.

“Candil Rock siempre se ha distinguido por su carácter popular, tanto por su entrada gratuita y por su música, buscando en todo momento fusionar en un mismo escenario a grupos ya consolidados con bandas que vienen desde abajo para darles una oportunidad de ser vistos y de que el público que sigue esta música pueda escucharles en directo, con una especial atención también a las formaciones almerienses”, recordaba el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres.

091 se forma en Granada en 1982. El 18 de mayo de 1996, la formación granadina se subía por segunda noche consecutiva al escenario de Maracena para ofrecer lo que sería su último concierto. O, al menos, esa era la intención tal y como quedó reflejado posteriormente en el título del trabajo en directo que se editó de aquellas grabaciones. Por el camino dejaron siete discos de estudio. Veinte años más tarde, en 2016, José Ignacio Lapido y Víctor Lapido a las guitarras, Tacho González a la batería, Jacinto Ríos al bajo y José Antonio García a la voz, y después con Raúl Bernal en los teclados, deciden realizar una ‘Maniobra de Resurrección’ y girar de nuevo, recorriendo las principales ciudades, con entradas agotadas, y festivales del país. Un regreso asentado con un nuevo disco posteriormente y, ahora sí, su reconocimiento como una banda de éxito e imprescindible en la escena rockera.

En los conciertos de Tito Ramírez podemos escuchar un enérgico repertorio de rhythm and blues, rock and roll, soul, mambo, boogaloo, cha cha cha. Algo así como una mezcla entre James Brown y Pérez Prado. Su trayectoria comenzó de manera sorpresiva en 2016. Después del lanzamiento de misteriosas grabaciones, Discos Antifaz, anunció una única actuación del enigmático artista en Madrid. Con las entradas agotadas, y para sorpresa de la audiencia, comprueban “in situ” que el enmascarado Tito Ramírez no es una vieja gloria, sino un artista actual, con un repertorio propio y un show apabullante.

La Banda Sinfónica de Huércal tocará junto con un grupo de rock algunos clásicos del rock y el punk de los últimos treinta años. La Sinfónica comenzó su andadura a mediados de 2016, realizando su primera actuación oficial en el XIX Festival Provincial de Bandas de Música de Almería. Desde su fundación, ha impulsado una potente cultura musical, desarrollando la misma junto a colectivos sociales y culturales de diversa índole. Actualmente, está formada por más de 50 integrantes. El buen ambiente, la calidad musical y humana, así como la variedad y originalidad de sus actuaciones, hacen que la Banda Sinfónica de Huércal de Almería se presente como una clara apuesta cultural y musical.