Los huercalenses que sueñen con ser Carlsen tienen una cita con el ajedrez

Dicen que el ajedrez es una práctica donde se entrena un músculo fundamental para cualquier ser humano, el cerebro. No se presume de él en Instagram pero permite a quién goza de uno bueno caminar con algo más de sapiencia por la vida. La lucha por ganar una partida es quizás más cruenta que en algunos deportes de contacto.

El más talentoso ajedrecista de su generación, Carlsen, temeroso de que Niemann pudiera quitarle la corona y hacer ‘jaque mate’ a su prestigio, acusó a su rival de realizar los metodos más ingeniosos, a la par que escatológicos, con el propósito de vencer.

La de esas rencillas no será la estampa que se pueda contemplar en la mañana de este domingo, el primero de diciembre, a partir de las diez en el Teatro Multiusos de Huércal de Almería, emplazamiento en el que tendrá lugar un vibrante torneo Open de Ajedrez organizado por el Club El Rey y que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de la localidad.

Las inscripciones, ya cerradas, se pudieron realizar en los últimos días a través de la dirección telefónica dispuesta por la organización, que limitó el cupo máximo de posibles jugadores a un centenar de personas, que deberán madrugar en la jornada de hoy para presentarse quince minutos antes de las diez de la mañana en el lugar. La cuota general asciende a los diez euros aunque se rebaja a la mitad para los socios y los menores de doce años, siendo necesario el pago de la inscripción para poder participar.

Una reñida batalla intelectual que tendrá cuantiosos alicientes aunque no el de la polémica. No habrá, a diferencia del balompié, VAR ni similares. “La decisión del árbitro será inapelable en la aplicación de las reglas de juego y no habrá, por tanto, Comité de Apelación”, sentencian las bases aceptadas por todos los participantes. El mencionado en esas bases, quién arbitre durante la jornada, será Juan Francisco Martínez Carvajal, con FIDE ID 32020015.

Aunque no parece que el criticado Niemann se vaya a hacer presente durante la jornada ajedrecista, la organización ha impuesto algunas reglas a los jugadores. Todo el que quiera podrá portar su móvil en el recinto salvo los jugadores, que deberán tenerlo boca abajo durante toda la partida y, como mínimo, en silencio. La falta de ruido es clave para todo el que quiera ganar, puesto que el árbitro podrá descalificar a quién incumpla la norma. “Si un jugador, durante la disputa de una partida, tuviese que salir al aseo, deberá dejar el móvil boca abajo encima de la mesa, para evitar lógicas suspicacias de salir de la sala de juego con el móvil en su posesión”, añaden.