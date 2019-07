Un sueño real en bolígrafo y papel

Desde su habitación en el barrio huercaleño del Mirador del Mediterráneo, uno de los más recientes de Huércal de Almería, Marina Esteban Calatrava, once años cumplidos en mayo, soñó una noche que quería convertirse en escritora como otras jóvenes autoras, Martina D’Antiochia (“Aventuras en Londres”), Daniela DivertiGuay (“Una fiesta de pijamas”) o Laura López (“Esta es tu canción”), a las que lee con devoción. “Si estas niñas habían publicado su libro, ¿por qué no iba a poder hacerlo yo?”, pensó. Decidida, cogió bolígrafo y papel y, mientras pasaba el invierno, comenzó a imaginar cómo iba a ser su verano. Este verano. Lo que no pudo imaginar entonces es que todo aquello que soñó lo iba a tener ya estos meses en la mano (“Las aventuras de Marina: Un verano inolvidable”) y ni mucho menos que estaría concediendo entrevistas a periódicos, radios y televisiones provinciales.

Una a una, Marina fue dejando constancia sobre las hojas de todas aquellas aventuras que soñaba. En ellas participan todos y cada uno de sus compañeros de clase y profesores de 5º de Primaria en el CEIP La Jarilla de Villa Inés. Aventuras que tienen lugar en la montaña; en la playa, con monstruos marinos; en la fiesta de fin de curso e incluso en un programa televisivo de cocina. “Cuando vi todos los folios sueltos, quise tenerlo en un libro. Busqué por internet cómo publicarlo y dimos con la Editorial Círculo Rojo, que es con quien lo hemos publicado”, expresa con naturalidad.

Durante estos meses, todas las noches, después de hacer los deberes, las actividades extraescolares y de pasar sus ratos libres en el parque con sus amigas, Marina dejaba volar su imaginación en busca de nuevas y extraordinarias aventuras mientras su madre, Gloria, intentaba dormir con otras a Adriana, la hermana pequeña de cinco años, que también tiene su propio cameo en el libro.

En el proceso de redacción, cuando acababa de escribir, Marina le llevaba lo redactado a su madre, que es quien le corrige o sugiere algunas otras expresiones menos coloquiales. “Yo soy una niña y algunas de las expresiones que utilizo no son adecuadas para un libro”, comenta con una madurez impropia de su edad.

Para todos sus compañeros, que han seguido con entusiasmo el nacimiento de este libro, “es un regalo, porque salen sus nombres”, pero también es un incentivo “para animarles a la lectura y que escriban”. El libro llegará también a todos los centros educativos de Huércal de Almería para el próximo curso, para el que Marina ya prepara su segundo libro, ahora, con aventuras que transcurrirán en invierno. Mientras llega, la joven autora huercaleña seguirá viviendo su propio “verano inolvidable”.