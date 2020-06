Huércal abre sus parques e instalaciones deportivas con medidas de seguridad

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha abierto este miércoles sus parques infantiles, parques biosaludables, espacios de uso público al aire libre e instalaciones deportivas, una vez finalizado el estado de alarma, y ha adoptado una serie de medidas de prevención en materia de sanidad pública para contribuir al éxito de vuelta a la nueva normalidad previniendo posibles casos de contagios de la COVID-19.

Así, estas instalaciones municipales tienen su horario de apertura entre las 10:00 y las 20:00 horas, aprovechándose las horas de cierre para realizar trabajos de desinfección y limpieza por parte de los servicios municipales. En todo caso, se deberá respetar el aforo y será de obligado cumplimiento guardar las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, como guardar la distancia física de seguridad entre las personas, el uso de la mascarilla donde no se pueda mantener la distancia de seguridad o la higiene frecuente de manos. No estará permitido el deporte de contacto salvo para personas que vivan dentro del mismo núcleo familiar, para lo cual deberán aportar justificante del padrón municipal.

En los parques infantiles, se recomienda no acceder con síntomas, la desinfección de manos antes y después de cada uso de los juegos, guardar la distancia de 1,5 metros entre niños no convivientes o que no pertenezcan al mismo grupo, y el uso de mascarilla para mayores de 6 años si no se puede guardar la distancia de seguridad. El aforo será de una persona por cada 4 metros cuadrados, realizándose limpieza diaria en el mobiliario y áreas de contacto. Para las actividades de tiempo libre para población infantil y juvenil, el aforo será de un 75% de participantes con un límite de 250 personas en aquellas que se realicen al aire libre, mientras que en espacios cerrados será de un 50% con un límite de 150 personas y siempre en grupos de un máximo de 15 personas, incluyendo monitores. Las medidas de seguridad serán las del mantenimiento de la distancia o, en su defecto, el uso de mascarillas.

En cuanto a la práctica deportiva al aire libre en espacios naturales, el límite será de 500 participantes en eventos de ocio y competición si se garantizan las condiciones de seguridad e higiene, elaborando un protocolo específico a valorar y necesitándose autorización expresa. En lo referente a instalaciones deportivas, al aire libre o cubiertas, el aforo será de un 65% en todos los espacios, manteniendo la distancia de seguridad y, en su caso, utilizando mascarilla. Además, no se podrán compartir alimentos ni material y de ser necesario se requerirá una higiene continua. Se pondrá a disposición de los usuarios dispensadores de geles, que serán obligatorios de usar en los accesos y la limpieza y desinfección se llevará a cabo al menos dos veces al día. Para campus o escuelas deportivas de verano o similares con práctica deportiva, se permitirá un máximo de 25 personas, con mínimo de un monitor.

Las limitaciones de asistencia de público a eventos deportivos será de un 65% al aire libre, con un máximo de 1.500 personas, y también de un 65%, pero con máximo de 800 personas, si bien se prevén protocolos especiales para aquellos eventos de especial interés. En cualquier caso, los organizadores nombrarán un coordinador que vele por el cumplimiento de las medidas de prevención ante la COVID-19.

Además, existirán otra serie de medidas para la actividad de caza, con la obligatoriedad del responsable de la cacería de elaborar un plan de actuación que deberá presentarse a la autoridad competente para su autorización, y para otras actividades en espacios naturales, de turismo activo y naturaleza, con grupos de un máximo de 40 personas guardando la distancia mínima de seguridad.

Se mantienen igualmente las medidas generales de prevención, como la distancia de seguridad de 1,5 metros; el fomento del pago con medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, así como limpieza y desinfección de los equipos; limitaciones de uso en aseos, probadores o salas de lactancia, con una persona en espacios de 4 metros cuadrados, a excepción de aquellas personas dependientes, o del 50% con más de 4 metros cuadrados y más de una cabina; limpieza de material de uso compartido, ventilación adecuada, limitación del uso de ascensores y montacargas; o controles de aforo, estableciendo procedimientos de recuento, modificando la organización de la circulación cuando sea necesario, procurar puertas de entrada y salida diferenciadas o controles de acceso.