‘Ventanas’ entreabiertas

“Habrá faltas ortográficas, así que quien lo lea tendrá que aguantarse si le hace daño a la vista. Podía haber llevado los textos a corrección para revisarlos, pero ya de antemano digo en el libro que quien lo ha escrito no tiene ninguna preparación ni un vocabulario extenso. Ya es suficiente disculpa. Si alguien dice “este tío no tenía que haber escrito esto”, que no lo haga él, o que lo haga de otra manera”. Así de claro, así de contundente, Pepe Palenzuela abre las ‘Ventanas’ de su cabeza y de su vida con un libro autobiográfico y autopublicado con el que no esperaba en absoluto la repercusión que está teniendo entre su círculo de amistades y la sociedad.

Con 73 años (su fecha de nacimiento, en 1947, baila entre el 29 de abril, la que le dijo su madre, y el 3 de mayo, la oficial, con un desfase a causa de las fiestas patronales), este “huercalense de pura cepa, nacido y criado en Huércal de Almería”, jubilado tras una vida laboral primero como autónomo, siguiendo los pasos de su padre en un almacén de venta al por mayor (‘La Paquetera Industrial’) y, la mayor parte, 38 años, en el Instituto Nacional de Estadística, Pepe Palenzuela acaba de publicar esta autobiografía cuyos 112 ejemplares está regalando a amigos y conocidos, para que le conozcan un poco mejor. “Cuando alguien famoso escribe una autobiografía, es de interés y se puede vender. Pero yo que soy una persona normal y corriente, ¿a quién le importa tanto mi vida como para comprarlo?”, dice sobre un libro que comenzó a escribir “para ejercitar la memoria y ocupar el tiempo durante el confinamiento, pero no con idea de publicarlo” y que si se decidió a hacerlo fue por el impulso que le dio su hijo Juan José, con ilustración de portada del joven huercalense José González.

“Son partes de mis recuerdos y vivencias, y también una parte en la que doy mi opinión sobre temas como la religión o la política”, añade. Con la primera, se pregunta en el libro si es realmente cristiano, al mismo tiempo que explica su cercana vinculación con la Iglesia, con especial hincapié a su relación con el que fuera durante un cuarto de siglo el párroco de Huércal de Almería, José Guirado, con el que llenaba de colillas los ceniceros de su casa en la calle Doctor García Álvarez en el barrio de Las Zorreras.

Por sus ‘Ventanas’ circulan esos recuerdos y anécdotas. Una de ellas, la ya reflejada de su día de nacimiento. Otra, la que cuenta cómo se enteró, en vísperas de contraer matrimonio, que no aparecía como José Palenzuela Andújar en el registro de la Iglesia, sino como José María. “Mi abuela se llamaba María y estuvo implicada en el bautizo”, dice. No le hubiera desagradado el nombre compuesto, “pero ya no era plan de cambiarme. Y a mí me gusta Pepe”, reconoce.

Ligado a la vida social, apenas estrenada la mayoría de edad hizo el centro social detrás de la Iglesia de Santa María, donde hoy en día está Cáritas, siendo su primer presidente. Con Cáritas mantiene actualmente también una estrecha relación. Durante una etapa en la que vivió en Almería, creó la asociación de padres y madres del colegio Virgen del Pilar, de la que sería su presidente, así como la Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado de Centros de Educación Pública de Almería (FAPACE, de la que también sería presidente), con cinco asociaciones de padres que aumentarían a 186 en el momento en el que ya tuvo que abandonarla al dejar sus hijos la edad escolar. También fue presidente de la asociación de padres y madres del instituto y no podía faltar su presencia en consejos escolares.

Ahora, Palenzuela es presidente de otra asociación, la Asociación Cultural Joaquín Ramírez del municipio huercalense, con la que realizan un sinfín de actividades durante todo el año. Este año, lógicamente, menos por la situación actual. “Es donde empleo mi tiempo ahora y es muy gratificante”, explica. “La de jubilado es mi época más feliz. Siempre he estado implicado en movimientos sociales, en lo que me gusta, en cosas desinteresadas donde no solo no ganas dinero, sino que te cuesta a ti ponerlo. Pero me siento bien”, añade. Para ello cuenta con el apoyo “de una familia fantástica”, con sus tres hijos, Esther, Juan José y Jorge”, y por supuesto también con su esposa, con la que acaba de celebrar sus bodas de oro, 50 años de casados. Los mismos que le indican que se ha dejado cosas sin poner en el libro.

¿Repetirá la experiencia? ¿Las incluirá en un segundo libro?. “Pienso que no, pero si lo hiciera, lo enfocaría a contar muchas cosas que se han quedado en el tintero”. Así que de momento, Pepe deja las ‘Ventanas’ entreabiertas.