El nuevo servicio de limpieza en colegios de Huércal tendrá más horas fuera de horario lectivo

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha aprobado en pleno la propuesta de adjudicación del expediente de contratación para el servicio de limpieza en los cuatro centros escolares públicos del municipio (Buenavista, 28 de Febrero, La Jarilla y Clara Campoamor), con una duración de dos años con dos posibles prórrogas, un presupuesto de 741.946,81 euros, aumentando el coste del servicio en 120.000 euros con respecto al contrato anterior, garantizando de este modo la estabilidad salarial y laboral de los trabajadores, y con un ahorro, además, de más de 125.000 euros sobre el presupuesto previsto inicialmente.

La prestación del servicio se efectuará, con carácter general, fuera del horario general de uso del centro educativo, no obstante, existirá un/a limpiador/a en horario de mañana para atender necesidades de limpieza en aseos, dependencias o urgencias.

En el nuevo acuerdo destaca la realización de un mínimo de 480 horas semanales, estando obligada la empresa adjudicataria a realizar, sin coste alguno para el Ayuntamiento, 120 horas anuales para ajustar el plan de limpieza, incrementar la limpieza en algún centro que lo requiera o acometer la limpieza derivada de actos o eventos municipales.

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, explicó, ya en el mes de enero, que habían mantenido una reunión con los actuales trabajadores, quienes preferían “quedarse como están antes de arriesgarse a pasar por un proceso selectivo”, por lo que estaba “consensuado con ellos”. “Actualmente es un servicio que presta el Ayuntamiento, pero que es competencia de la Junta de Andalucía”, apuntaba entonces Torres. “Si se da un cambio normativo, como las federaciones de municipios llevan mucho tiempo demandando, no tendría sentido que tuviéramos que asumir una plantilla municipal para un servicio que ya no se prestaría; ese es un matiz que tenemos en cuenta a la hora de externalizar o no el servicio”, añadía.

En el nuevo contrato se produce un aumento en el coste del servicio que “corresponde a una actualización de los costes salariales, a la mejora en el número de horas y al mantenimiento del servicio en periodos no lectivos”, explicó el alcalde.