El Ayuntamiento reparte mascarillas en todos los centros educativos de la villa

El Ayuntamiento de Huércal-Overa sigue poniendo toda ‘la carne en el asador’ en el plan ‘Vuelta Segura’ a los centros educativos de todo el municipio. Esta mañana, varios concejales han hecho entrega de las mascarillas y parte del material, recibido de manos de la Diputación de Almería hace unos días, a todos los centros educativos de la localidad huercalense.

La entrega se ha realizado a las escuelas infantiles, los colegios y también a los institutos de la villa ante el inicio del curso escolar 2020-2021, un curso atípico por la situación de crisis sanitaria que atravesamos en la actualidad. Junto a esto, además, el consistorio huercalense ha colaborado en la recogida y el traslado del material aportado por la Junta de Andalucía a los citados centros educativos.

Hay que recordar que precisamente ayer, el delegado de Educación indicó que esta semana se han cerrado dos escuelas infantiles en Huércal-Overa por haber registrado cados positivos de covid-19. Desde Educación insistieron en que que se ha procedido al aislamiento de estos grupos y se ha activado el protocolo correspondiente, aunque no se ha cerrado al público estos centros.

Han añadido que estaba previsto realizar 13.500 pruebas a docentes de cara al inicio del curso, subrayando que este número se elevará, dado que también se practicarán a los profesores que se incorporen en los próximos días.

A este respecto, la Escuela Infantil Garabatos de Huércal-Overa, una de las dos cerradas, lanzó un comunicado en Redes Sociales explicando su situación. “Por favor, hacemos un llamamiento a todas las personas que están compartiendo, hablando y comentando esta noticia por todos los medios. Estos centros llevan cinco meses y medio cerrados, intentando sobrevivir y abriendo la semana pasada con las máximas medidas de seguridad y de precaución, pero sobre todo con la mayor responsabilidad e ilusión del mundo”, indicaron. “Nos han tenido abandonadas durante toda esta pandemia y ahora sólo queremos sobrevivir y hacer felices a los niños, los máximos olvidados en toda esta situación”, matizaron.

Desde la escuela infantil siguieron argumentando que “este tipo de noticias hacen mucho daño y crean alarma social. No se están publicando brotes en otros sectores y no de deben de publicar porque detrás hay pequeños autónomos que solo buscan poder sobrevivir”. El citado centro infantil finalizó su escrito indicando “por favor, seamos más humanos y movámonos por ser mejores personas y no hacer daño al vecino. No estamos libres de contagios en ningún lugar”.

Junto a esto, además, durante estos días el Ayuntamiento sigue aplicando las medidas para una Vuelta Segura reforzando, entre otras cosas, las labores de desinfección en los colegios y los accesos a los mismos.