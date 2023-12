'Dibujos': la muestra de retratos que Miguel Sánchez Uribe expone en Huércal-Overa

El huercalense Miguel Sánchez Uribe expone en el Teatro Villa de Huércal-Overa hasta el próximo 25 de enero. La muestra 'Dibujos', compuesta por medio centenar de retratos personales y de animales, es la primera de este vecino del municipio que lleva pintando muchos años retratos a familiares, amigos y otros vecinos.

El alcalde, Domingo Fernández, la concejala de Cultura, Ana Martínez, junto a otros ediles del equipo de Gobierno, y un nutrido grupo de vecinos arroparon al artista huercalense en la inauguración de la muestra.

El alcalde, explicó que “muchos de los vecinos seguíamos a Miguel en redes sociales, en donde iba subiendo sus obras y a través de las mismas nos dio a conocer su trabajo, que sorprendió a muchos. Así desde el Ayuntamiento hemos contado con él para esa muestra continuando con el apoyo a los artistas de nuestro municipio, tal y como venimos haciendo en los últimos años tanto con exposiciones como publicaciones de libros a través de la colección Cabezo de la Jara, el apoyo a la cultura es una de nuestras premisas y así estamos trabajando.

Sánchez destacó que el público que se acerque hasta el Teatro podrá contemplar “retratos hechos a carboncillo de muchas personas que los tienen en sus casas y me los han dejado para esta exposición y otras obras de animales que están hechas a pastel”.

Atracción por el dibujo y la pintura

Aunque es su primera muestra para el público este vecino de Huércal-Overa lleva pintando “prácticamente desde que nací, poco a poco con la práctica he ido perfeccionando la técnica pero desde siempre me he sentido atraído por el dibujo y la pintura.”

El artista se ha mostrado agradecido “a la gente que ha confiado en mí para que pinte sus retratos y al Ayuntamiento por cederme este espacio para poder exponer mis trabajos”.