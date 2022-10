Huércal-Overa ofrece una alternativa de ocio a los jóvenes con la celebración de Level Up Fest

Huércal-Overa ofrece una alternativa de ocio a los jóvenes del municipio y la provincia con la celebración del Level Up Fest Huércal-Overa, un evento que se desarrollará este fin de semana: el sábado 8 y domingo 9 en el Pabellón Municipal de Deportes organizado por la Asociación Level Up en colaboración con el Ayuntamiento del municipio y la Diputación Provincial de Almería.

El alcalde, Domingo Fernández, la concejala de Deportes y Juventud, María del Mar Meca, el Diputado provincial de Juventud, José Antonio García, Diego Pedro Parra y Antonio Molina, representantes de Level Up, y Mónica López, presidenta de Astea Autismo Almería, han presentado el Festival que se espera que reúna a un importante número de jóvenes. Level Up Fest incluye Torneo Fifa y Supersmash Bros, Concurso Cossplay, Videojuegos, Arcade Retro con Cabinet, Torneo Magic The Gathering Modern, Torneo Magig The Gathering Comander y juegos de mesa.

Domingo Fernández, detalló que “ya hemos realizado en nuestro municipio torneos similares en otras ocasiones de la mano de Level Up y ahora volvemos a apoyarlos con este festival, en el que damos una alternativa de ocio a los jóvenes. Estoy convencido de que al igual que ha ocurrido en las anteriores ocasiones va a tener muy buena acogida”.

Por su parte el diputado provincial de Juventud, José Antonio García, destacó la “implicación social de los participantes en este festival ya que la recaudación de las entradas se destinará a la asociación Astea, siendo además un evento que va a servir para fomentar el uso de los videojuegos y de las tecnologías”.

Level Up Fest abrirá sus puertas a las 10:00h ambos días, siendo el sábado el momento del Torneo Fifa y SupersmashBross, así como del concurso Croossplay, y el domingo será el turno de los torneos de Magic. Desde Level Up destacan que es un evento para que puedan disfrutar tanto jóvenes como mayores, teniendo un espacio para los juegos Arcade.

Huércal-Overa continúa así su apuesta por este tipo de formato dando un paso más y convirtiéndose en un referente con la celebración de este Festival.

Las inscripciones para participar en los distintos torneos se pueden realizar previamente en Fotos Parra en Huércal-Overa y el día de las competiciones en la taquilla.