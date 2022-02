Participantes de distintas provincias demuestran su capacidad estratégica en el Torneo Big Modern de Huércal Overa

El municipio de Huércal-Overa se convirtió recientemente en capital de las Cartas Magic con la celebración del Torneo Big Modern, un evento que se desarrolló en la Biblioteca Municipal Gabriel Espinar, organizado por la Asociación Level Up Huércal-Overa, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio y Más que Comics. El Torneo superó las expectativas de participación, de las 40 propuestas en el proyecto finalmente participaron 64, quedando además un número de jugadores en lista de espera para poder cumplir con los aforos permitidos por la actual situación sanitaria.

La jornada se inició desde temprano contando con jugadores llegados de distintos puntos de la provincia y de otras como Madrid, Málaga, Córdoba y Murcia, también con vecinos que se acercaron para poder seguir in situ el evento, entre ellos el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, y los concejales Francisco José López y Andrés Sánchez.

El alcalde, Domingo Fernández, ha destacado la gran acogida que ha tenido este Torneo, “el juego de las Cartas Magic no sólo es un entretenimiento ya que también se desarrolla el intelecto, la memoria y el ingenio, al ser un juego de estatregia. Desde el Ayuntamiento apoyamos la propuesta que nos hicieron de la Asociación Level Up con el objetivo de ir dando espacio a las distintas asociaciones y colectivos de nuestro municipio, convencidos además de que iba a ser un gran evento tal y como ha sucedido”, a la vez que ha desatacado la labor que realizan desde Level Up “ofreciendo alternativas de ocio a los niños y jóvenes de nuestro municipio”.

Desde le organización se piensa ya en una segunda edición del Torneo para el próximo año, ampliando las actividades con talleres para mostrar el juego a los jóvenes huercalenses y con el deseo de que la situación permita ampliar el aforo. Los participantes han destacado la excelente organización durante toda la jornada y los detalles en la misma, mostrándose satisfechos y muy contentos por haber acudido a esta cita. Para la realización del Torneo se contó con la presencia de dos jueces oficiales WIZAR nivel 2 y nivel 1, su actuación fue excelente controlando y organizando la totalidad del torneo de este nivel.

Realizando un total de 6 rondas con sistema suizo, llegando al top 8 Rubén Ibáñez, José Luis Fernández, Carlos Merino, Alejandro Campillo, Daniel García, Ismael Almagro, José Román y Enrique Espinosa. Además, hubo un espacio en el que los asistentes pudieron adquirir productos de Magic.