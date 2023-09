El Pleno del Ayuntamiento de Huércal-Overa reconoce a diez agentes de la Policía Local

El Pleno del Ayuntamiento de Huércal-Overa ha aprobado por unanimidad de los grupos políticos presentes la concesión de la Medalla al Mérito Policial a diez agentes de la Policía Local. Una medalla por los hechos ocurridos la noche del día 12 y madrugada del día 13 de octubre de 2022 cuando consiguieron interceptar un vehículo por un supuesto delito de falsedad documental y un alijo de 490 kilos de sustancias prohibidas (hachís) en el Polígono Industrial de Huércal-Overa, hechos por los que se instruyeron las diligencias policiales 87/2022.

La medalla al mérito policial es una distinción honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias, de carácter singular o que impliquen un riesgo notorio, solidaridad excepcional o un nivel de profesionalidad extraordinario con constancia y dedicación, de los componentes de la Policía Local de Huércal-Overa.

La concesión de la medalla al mérito policial es competencia del pleno de la corporación, “en vista a la actuación realizada, profesionalidad y pericia demostrada por los agentes con la que se consigue retirar de la circulación y mercado ilegal una cantidad importante de sustancias prohibidas y perjudiciales para la salud pública.

"Considerando que se trata de una actuación con un nivel de profesionalidad extraordinario con constancia y dedicación a la labor policial se concede la medalla al mérito policial a los agentes Ángel José Barón Bonillo, Jerónimo Asensio Martínez, Agustín García Ortega, Ginés Sánchez López, Lucas López Pérez, Patricio Egea Caro, Ricardo Arcas Ponce, José Manuel González Serrano, Francisco Artero Sánchez y Juan Francisco Aznar López”, detalló el alcalde Domingo Fernández, quien dio la enhorabuena a estos agentes por la concesión de la medalla a la vez que los felicitó por la importante labor realizada en esta operación y en su día a día.

Moción contra la amnistía

En el Pleno se aprobó también la moción presentada por el Grupo Popular en la que se manifiestan “a favor de eliminar cualquier posibilidad de tramitar una ley para amnistiar a políticos independentistas catalanes que defraudaron y malversaron millones de euros”. Una moción que ha contado con el apoyo de los populares y Vox, votando en contra el grupo socialista.

Para el portavoz popular, Adrián Ramos, se trata de un dinero público "que deberían haber destinado a las necesidades de los catalanes pues lo usaron para romper familias, la expulsión de miles de empresas o dañar la convivencia entre catalanes y el resto de españoles. No es de crédito que políticos eliminen delitos a otros políticos, cuando ya han sido juzgados por el poder judicial. Es inmoral amnistiar o perdonar a personas que han cometido un delito y no tienen ninguna intención de enmendar su error o muestra de arrepentimiento, sino que al contrario tienen intención de volver a cometerlo, como así han manifestado. Una moción en la que los concejales nos posicionamos a favor o no de la defensa de nuestro país”.