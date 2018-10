"Nuestras fiestas son un referente en la comarca"

Todas la Ferias y Fiestas tienen su historia y las de Huércal Overa no son una excepción. La feria de los huercalenses, y también de sus muchos visitantes de la comarca y de la provincia vecina de Murcia, nació, como otras, con vocación de feria ganadera, de ganado lanar, cabrío, porcino, equino y avícola. La primera tuvo una vida corta. Nació en 1818 , pero duró solo 15 ediciones y desapareció en 1833, porque era "demasiado gravosa por los impuestos y por la falta de agua potable, tan necesaria para el ganado", según fuentes municipales. El Ayuntamiento acordó en 1882 volver a celebrar la feria con carácter anual, para conmemorar el haber conseguido el abastecimiento de agua potable al pueblo y que ésta ya no era un impedimento para su organización. Desde entonces, Huércal-Overa celebra su Feria, en la segunda quincena del mes de Octubre, y la edición de este año conoció su pistoletazo de salida este pasado miércoles.

-¿Cómo son las fiestas patronales de su pueblo?

Nuestras fiestas son alegres, familiares, y el ambiente que se respira es acogedor y agradable"Ocho años son muchos, la gente me ha animado con mensajes positivos y eso me hace seguir"

-Son unas fiestas alegres y para todos los gustos y edades. También son muy familiares. Nacieron a raíz de la feria local del ganado, que hubo antaño, y se han convertido en todo un referente de la comarca y el punto de encuentro entre los huercalenses y todos aquellos vecinos de otras localidades cercanas y de la Región de Murcia que nos visitan por estas fechas.

-El programa arrancó el miércoles con la lectura del pregón.

-El pregonero 2018 ha sido Pedro Gómez Batalla, por su labor profesional docente como divulgador e investigador de la historia municipal y comarcal. Se trata de un licenciado en Historia, especialidad en Historia de Arte, en la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad de Granada y en la actualidad, profesor de Historia del Arte del Instituto de Educación Secundaria Albujaira del municipio y concejal de Culura en la década de los 90. Leyó un pregón, que nadie esperaba, y con el que emocionó, nos hizo vivir un momento grande a todos los presentes en el Teatro Municipal, con tantos recuerdos. Fue una forma inmejorable de abrir nuestras fiestas. El jueves disfrutamos con nuestros mayores y, como es ya tradicional, con el chocolate con churros que se les sirvió en la caseta municipal.

-¿Cuáles son los actos del programa festivo que arrastran más público?

-Los conciertos y actuaciones musicales. Este año tenemos a, OBK, Trogloditas, La Frontera, Eskorzo, Arco, Los Brincos, José Manuel Soto y Arrebato que actuó este sábado. Además de,los grupos locales Arrumbao, La Grama, La Nave del Coco, Rizo y Adelante. Pero la gastronomía también aglutinan a mucha gentente en las seis casetas de las Hermandades y en la municipal. -¿ Y en cuanto a novedades?

-Este año año, hemos instalado la carpa juvenil sin alcohol para niños, jóvenes y adolescentes, entre 10 y 14 años, que comienzan a disfrutar de sus días de feria con sus amigos. La propuesta partió desde el Consejo Local de la Infancia (CLIAHO) y desde el equipo de Gobierno hemos atendido para que también tengan su propio espacio en el que divertirse y hacerlo de una forma sana y natural acorde a su edad.

-¿Qué tipo de relación tenía con esta fiestas antes de ser alcalde y cuál es la que tiene en la actualidad?

-Es la misma. Las disfuto de la misma manera, con mi familia y amigos. El alcalde es un vecino más. Antes mi círculo de amistades era más pequeño y ahora tengo más compromisos.

-Los huercalenses ¿se transforman durante las fiestas?

-Nuestro vecinos son gente acogedoras y el ambiente de las fiestas es alegre y agradable. Tenemos un recinto ferial muy grande, de 40.000 metros cuadrados, pero los vecinos se reúnen en los 6.000 o 7.000 metros cuadrados que ocupan las distintas casetas, en un ambiente familiar.

-Restan meses para las nuevas elecciones municipales 2019, ¿ se presentará a la reelección?

- Si he decidido tirarme otra vez al ruedo. Llevo casi 8 años, que creo que son muchos, pero la gente me ha animado a que siga y he recibido mensaje positivos.

-¿ Cómo ha sido la legislatura?

- No han llegado grandes inversiones y las sentencias judiciales, con 3.5 millones de euros en créditos, ha mermado la gestión. Huércal Overa ha mejorado en servicios municipales desde 2011, ha duplicado su oferta deportiva, ha reactivado el comercio y tiene un Plan Local de Salud con 500 usuarias diarias en cursos de gerontogimnasia.