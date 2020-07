"Antes de que finalice el año, Huércal-Overa tendrá el 100% de sus aguas depuradas"

Huércal-Overa ya cuenta con la tan ansiada estación depuradora de aguas residuales. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, fue la encargada de inaugurar hoy jueves esta nueva infraestructura ubicada junto a la rambla de El Saltador, uno de los grandes deseos del equipo de Gobierno de Domingo Fernández.

Precisamente el alcalde de Huércal-Overa indicó al respecto que "es un proyecto súper importante que desde la consejería, en este último año, se le ha dado una celeridad increíble para que hoy podamos estar aquí". La EDAR, matizó Fernández, "era muy necesaria desde principio del siglo, desde el 2000, porque hacía mucha falta y hoy es una realidad. El pueblo está contento y satisfecho tanto por este proyecto como por otros que ha acelerado la Junta para conseguir ese 100% de la inversión que necesitamos para los barrios y pedanías del municipio". Sin duda, finalizó el primer edil, "hoy celebramos esta magnífica noticia, esta gran inversión que ha realizado la Junta para todos los huercalenses".

A continuación tomó la palabra la consejera, quien comenzó su discurso deseando a todos los asistentes "que se cuiden, que estamos aún en una pandemia y queremos salir de esto y salir bien" para seguir aseverando que "no hay recuperación económica sin agua y no hay vida sin infraestructuras hídricas". El presidente de la Junta, indicó Crespo, lo tiene clarísimo y "le agradezco que haya puesto en manos de la consejería para poder seguir con estas infraestructuras hidráulicas". Especialmente, matizó la consejera, "con lo que se refiere a la depuración de agua. Ya en 2011 la comunidad firmó un convenio con muchas depuradoras y, a partir de ahí, queremos tener una fuente hídrica adicional para la reutilización de aguas, posesión de presas en las mejores condiciones posibles y también los cauces de ríos y ramblas con una restauración ambiental para tenerlas en las mejores condiciones, especialmente en la zona oriental donde estamos teniendo muchas DANAS y necesitan de estas labores".

En cuanto a la EDAR de Huércal-Overa, Crespo explicó que "considero que Huércal-Overa es un municipio muy importante en el conjunto de Andalucía. Hay que tener en cuenta este municipio aquí en el levante y, además, hay una deuda histórica de la Junta de Andalucía con la localidad de Huércal-Overa". Es por ello, dijo la consejera, que "nada más llegar al Gobierno andaluz, lo que hicimos es impulsar esta depuradora para terminarla lo antes posible y, además, ver qué podemos hacer en el futuro para cerrar el círculo de la depuración en un municipio como este porque aún faltan algunas barriadas y, por lo tanto, tenemos que hacerlo. Nos comprometemos con su alcalde y corporación a que vamos a tener el proyecto listo antes de final de año y tener el 100% de la depuración en este municipio".

Además de esta infraestructura, la Junta trabaja en la redacción de otros proyectos para completar la depuración de aguas residuales en el término municipal. Por un lado, en la ampliación del sistema de colectores que actualmente llega a la depuradora; y por otro, en un proyecto de colector y una estación depuradora para las barriadas de La Hoya y Úrcal. A estas iniciativas se suma otra relativa a la agrupación y vertidos del resto de barrios de Huércal-Overa, entre los que se encuentran Santa María de Nieva o El Saltador.

Compromiso con la comarca

Junto al compromiso con Huércal-Overa, Carmen Crespo también aprovechó para hacer un compromiso con la comarca. "Queremos que también la comarca tenga el 100% de la depuración de sus aguas". En la actualidad, dijo, "la comarca está ahora mismo a un 30% de la depuración, son 13 municipios si no recuerdo mal, y queremos tenerla al 100%. No sé si todo nos dará tiempo en esta legislatura pero si queremos finalizarlo, al menos, antes de acabar la legislatura porque esta comarca se merece tener el 100% de la depuración de sus aguas".

"No hay nada más ecológico que depurar las aguas residuales, que es fundamental. Además, queremos incluir una fuente hídrica adicional con las agua regeneradas en ciertas depuradoras de embergadura". Sobre todo, "la recuperación económica debe de hacerse en base a esa alianza entre las instituciones públicas para poner obra pública al servicio del ciudadano y además poner transparencia y utilización de un canon del agua que pagan todos los ciudadanos de Andalucía y que desde hace años estaban sin utilizar". Junto a esto, recordó Crespo, "estamos en Andalucía. No podemos permitirnos el lujo de ninguna sanción de la Unión Europea por no tener el agua en las mejores condiciones posibles y por ello estamos dándonos mucha rapidez". "Quiero agradecer a las dos direcciones del agua, planificación que está llevando los cauces en la zona oriental e infraestructuras, por la prisa que se están dando. De hecho, os cuento una anécdota, durante la pandemia no han parado de trabajar y eso es de agradecer", matizó Crespo. "El alcalde está muy inmiscuido en las necesidades de sus vecinos y nosotros no podíamos dejar de acompañarle y colaborar en este objetivo común", finalizó la consejera.

Visita a Sorbas

Tras esta inauguración en Huércal-Overa, la consejera se dirigió hasta la Herrería, el municipio de Sorbas, para visitar las obras de emergencia realizadas como consecuencia de la DANA el pasado mes de septiembre. De igual modo también hizo acto de presencia en el consistorio de esta localidad almeriense junto al alcalde José Fernández Amador.