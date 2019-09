La joven ingeniera huercalense Cristina Uribe lidera la iniciativa 'Al Saturdays' en Sevilla

La joven ingeniera de telecomunicaciones huercalense, Cristina Uribe, ha sido la encargada de liderar junto a su compañera Irene Navalón, ambas trabajan en Endesa, la iniciativa Al Saturdays Sevilla que llegó a la capital andaluza para democratizar la inteligencia artificial.

Cristina Uribe recuerda que todo comenzó por el interés que mostró sobre esta iniciativa y su deseo de que se celebrara en Sevilla. “Se estaba desarrollando en otras ciudades de nuestro país como Almería, Madrid, Barcelona y Tarragona. Para mí el hecho de que Almería fuera una de las primeras ciudades en las que se desarrollara esta iniciativa era todo un orgullo y me interesé para participar como alumna a ver si se podía cursar en Sevilla. Fue entonces cuando se me planteó el reto, no estaba programado, pero si era capaz de coordinarlo se celebraría, es decir pasé de querer participar como alumna a tener delante de mí este ambicioso proyecto. Se planteaban varias adversidades y es que en Sevilla no conocía el ambiente universitario ni el sector profesional, pero a pesar de estos factores decidimos continuar con la iniciativa”.

Y así fue, el pasado mes de abril se celebraba la primera de las sesiones de Al Saturdays Sevilla que se han prolongado hasta el mes de julio y han contado con 30 participantes. Uribe reconoce que le ha sorprendido la respuesta que la iniciativa ha tenido “tanto por parte de particulares de la comunidad tecnológica sevillana como de instituciones y empresas. Ha habido incluso personas que han quedado fuera”. Los proyectos que se han desarrollado a través de Al Saturdays Sevilla han priorizado “el que fuesen factibles y tuviesen un componente social”.

Una vez concluido el curso y pasado las semanas de vorágine Uribe echa la vista atrás y se muestra muy orgullosa por lo conseguido, sobre todo teniendo en cuenta que, aunque al principio pudiera darnos vértigo el pensarlo, no sólo hemos sido capaces de sacar adelante esta iniciativa, sino que hemos aprendido a gestionar un equipo, hemos crecido profesionalmente y se han desarrollado proyectos que repercutirán en beneficio de la sociedad”.

Entre sus planes más cercanos, seguir “formándome para crecer laboralmente y participar en proyectos”. Al preguntarle por el futuro de Al Saturdays muestra una sonrisa y su interés por continuar arriesgándose en una segunda edición.

Cristina Uribe llegó a Endesa (Sevilla) a través de una beca y allí continúa su andadura a través de una subcontrata. Entre su curriculum cabe destacar que es antigua estudiante en prácticas de la FUE que recibió un exclusivo plan de formación en el extranjero gracias al programa Movers.

Desde el Ayuntamiento de Huércal-Overa la alcaldesa, Francisca Lourdes Fernández, felicita a Cristina por haber liderado con éxito esta iniciativa y por ser “un ejemplo, al igual que otros jóvenes emprendedores de nuestro municipio que están cosechando importantes éxitos en sus carreras profesionales. Son una muestra para nuestros niños de que con esfuerzo y perseverancia se pueden conseguir los retos y crecer profesionalmente. Tenemos jóvenes con una estupenda formación que están desarrollando su labor en diversos ámbitos y llevando con ellos el nombre de Huércal-Overa. Nos sentimos muy orgullosos de todos ellos y los animamos a seguir por este camino, esperando que todo lo que van sembrando con su trabajo se conviertan en logros”.