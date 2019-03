María José Gómez, nueva directora de la ONCE en la Villa

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, presidirá mañana el acto de presentación de la nueva directora de la ONCE en la localidad almeriense, María José Gómez, que sustituye a María Luisa Garzón, ahora directora en Úbeda (Jaén).

En el acto participarán el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, y la consejera territorial, Gemma Pozo.

María José Gómez Trunser (La Carolina, 1971) es afiliada a la ONCE desde 1996. En 1987 se graduó como Auxiliar Administrativo en el instituto Pablo de Olavide de su localidad, profesión que ha llevado a cabo en diferentes empresas como TRUNSME y V2ETT. En 1997 se capacitó para poder alcanzar el nivel de mando intermedio en la ONCE y en 2005 ingresó como agente vendedor. Después desempeñó labores de oficina para el Consejo Territorial de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, hasta que en 2008 encadenó diferentes Direcciones de Agencia, entre las que se encuentran, por orden cronológico, Motril, Marbella y la de Vélez-Málaga de la que se despide para asumir el cargo este año en Huércal-Overa.

Huércal-Overa cuenta con 156 personas ciegas o con discapacidad visual grave afiliadas a la ONCE y 82 vendedores.