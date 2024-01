Se instalarán “Puntos Violeta” en todas la fiestas y eventos

El Ayuntamiento de Mojácar instalará “Puntos Violeta” en todas las fiestas y eventos de gran afluencia de público según aprobó la Corporación Municipal reunida en sesión plenaria de carácter extraordinaria. La propuesta de acuerda presentada por el grupo municipal socialista salió adelante por unanimidad, con los votos de PP, PSOE y los dos concejales no adscritos.

La sesión vivió momentos de tensión con acusaciones personales a resultas de la moción presentada por los dos corporativos no adscritos, Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González, con el apoyo de los tres ediles socialistas, para que fue remitida a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Almería el expediente de la estación de servicio de Los Gurullos, propiedad del padre del alcalde. La propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.

Los ediles populares respaldaron la moción del PSOE sobre “Puntos Violetas” a pesar de que el equipo municipal de gobierno ya se ha posicionado a favor de esta materia con anterioridad y tildaron la decisión de presentar esta moción como “oportunista” por este motivo.

Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres.

Forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España en el contexto de alarma machista de los últimos meses y supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia machista como un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con esta lacra.“Estos puntos de información deberían de estar presentes de forma constante y continuada para reforzar el compromiso con la igualdad de género y para aportar tranquilidad porque Mojácar no está exento como se ha producido con el caso del futbolista Santi Mina” argumentó el grupo socialista en su exposición de motivos. El acuerdo plenario se completa con la organización de una campaña informativa de estos puntos para prevenir la violencia contra la mujer en medios de comunicación y redes sociales.