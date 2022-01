Diego Muñoz toma posesión como oficial jefe de la Policía Local de Benahadux

Diego Jesús Muñoz Hernández ha tomado posesión como oficial jefe de la Policía Local de Benahadux en un acto celebrado recientemente en el salón de plenos del Ayuntamiento que contó con miembros de la Corporación Municipal encabezados por la alcaldesa y jefa de la Policía Local Noelia J. Damián López, secretaria del Ayuntamiento Carmen García Rodríguez, familiares, compañeros del agente de toda la comarca y mandos de la Guardia Civil y Protección Civil.

Tras la apertura del acto, la regidora municipal destacó la profesionalidad y vocación de servicio del nuevo oficial jefe, mostrándose muy orgullosa de su nuevo cargo y deseándole mucha suerte en su nueva etapa profesional. “Diego lleva ya 14 años en nuestra jefatura a pesar de su juventud, conoce bien nuestro pueblo, a nuestros vecinos y las posibles problemáticas existentes. Es gran merecedor del puesto que va a ocupar y estoy segura que lo hará de forma impecable, como lo ha estado haciendo hasta ahora, pero con la responsabilidad que hoy afrontas y vas a asumir, no tengo duda alguna de que vas a darlo todo por nuestro pueblo y vecinos desarrollando una extraordinaria labor, ya que ilusión y ganas de trabajar no te faltan”.

Noelia Damián no quiso pasar por alto la extraordinaria labor realizada por todos los agentes de la Policía Local desde que se inició la pandemia Covid-19, a la vez que dedicó una mención especial al padre de Diego Muñoz por haber sido su maestro en la profesión policial. “Seguro que se sentirá orgulloso de verte hoy aquí, has seguido la tradición profesional familiar y en alguna ocasión te he comentado que has tenido un buen maestro, que seguramente desde niño te has interesado por su trabajo y él te ha inculcado desde pequeño esos buenos valores y vocación de servicio por esta profesión, al igual que sé que estás haciendo ya con tus hijos, sobre todo el mayor, que ya despierta inquietudes para que en un futuro, quizá también siga los pasos de su abuelo y su padre”.

A continuación se llevó a cabo el juramento del cargo, imposición de galones y firma del acta. En su discurso, Diego Muñoz mostró su compromiso con el Ayuntamiento de Benahadux y con el pueblo. “Si grande es la responsabilidad que hoy se me otorga, puedo asegurar que mayor aún son las ganas y el compromiso, así como el esfuerzo y trabajo con el que diariamente desarrollaré mi cometido en la organización, planificación, coordinación y dirección de la Jefatura de Policía Local de Benahadux”.

El nuevo oficial añadió que “tengo la suerte de tener unos excelentes compañeros como profesionales y como personas, y sé que me ayudarán y harán mucho más fácil poder desempeñar el trabajo que en el día de hoy asumo”. También dirigió unas palabras muy emotivas para su padre, que hace unos meses se jubiló como subinspector jefe de la Policía Local de Huércal de Almería. “Todo lo que sé de esta profesión se lo debo a él, gracias a él comencé a sentir la vocación policial que me llevó con esfuerzo a poder vestir con orgullo el uniforme de la policía local, y puedo deciros que por su trayectoria profesional mi padre es el espejo en el que mirarme y el referente de mi carrera policial”.