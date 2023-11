Moción de censura en Chercos: Torres (PP) recupera el poder cinco meses después

El guion estaba escrito desde hace semanas y se ha cumplido a rajatabla sin saltarse una sola coma. José Antonio Torres Sáez (Chercos, 1925) ha recuperado oficialmente la vara de mando en el Ayuntamiento de Chercos, moción de censura mediante, tan solo cinco meses después de perder las elecciones y no poder revalidar su octava legislatura ininterrumpida como regidor de esta pequeña localidad del Valle del Almanzora que cuenta con apenas 300 vecinos. A sus 98 años, Torres, un ex Guardia Civil que volvió a su pueblo en 1995 para ser alcalde bajo las siglas del PP, es de nuevo el regidor más longevo de España y cumplirá su sueño: hacerse centenario en el cargo.

A las doce de la mañana el Ayuntamiento de Chercos aglutinaba casi al 100% de sus vecinos. La expectación era máxima. Semanas antes, decenas de vecinos se manifestaban mostrando su apoyo a Mena que, tras dos décadas en la oposición, quería promulgar un cambio de rumbo en el municipio.

Esos mismos vecinos esperaban ahora a Torres al grito de “que no, que no te hemos votado”, “vienen de Almería a quitarnos la Alcaldía” y “sinvergüenzas” mientras algunos le lanzaban billetes falsos rotos. El nuevo regidor, flanqueado por varios diputados como Eugenio Gonzálvez y Álvaro Izquierdo, y también efectivos de la Guardia Civil entraba nervioso al Ayuntamiento ante el alboroto. La pequeña sala de Plenos, con aforo para 45 personas, se quedaba pequeño para acoger a tantos vecinos y políticos del PSOE, del PP y VOX. Las puertas del Ayuntamiento se cerraban minutos después para evitar que las decenas de manifestantes pudiesen entrar, aunque sus proclamas se escuchaban perfectamente desde la sala.

La votación de la moción de censura era rápida. La cara de Eduardo Mena, el alcalde saliente, ejemplificaba a la perfección el momento. Serio e incrédulo, solo sonreía cuando se escuchaba los gritos de apoyo de sus vecinos.

Llegaba el turno de la votación y los discursos de todos los concejales. María Encarnación Franco, la concejal de Independientes por Chercos (ICX), que hasta ahora había apoyado al PSOE para conformar el gobierno y que ha sido la detonante de esta moción de censura apoyando al PP y a VOX, no quería hacer declaraciones. Tampoco el edil de VOX. El de Ciudadanos, por su parte no ha asistido al pleno.

El que sí hablaba era el alcalde saliente, el socialista Eduardo Mena, que señalaba que “presentar una moción de censura sin motivos justificados no es moralmente correcto. Esto está haciendo mucho daño a Chercos”.

Mena recordaba que “Franco en la anterior legislatura interpuso hasta cinco denuncias a Torres que nos están costando 15.000 euros a los vecinos. Y ahora lo apoya. También me pidió a mi el apoyo para presentar un moción de censura pero no lo hicimos por dignidad manteniendo así a un desagradecido alcalde. Ahora demuestran que nos les importa Chercos y solo buscan intereses personales. No he cometido ninguna irregularidad. Estoy trabjajando con mucha ilusión por Chercos y lo único que pido es que pase lo que pase no rompamos los lazos de unidad que hay en Chercos”.

Multitud de vecinos le aplaudían. Seguidamente tenía lugar la votación y las cuentas salían: 4 votos a favor y 2 en contra. José Antonio Torres aferraba de nuevo la vara de mando y sonreía mientras multitud también de vecinos y concejales y cargos electos del PP le arropaban y le abrazaban. Se cumple el sueño, de momento.