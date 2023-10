Una moción de censura permitirá en Chercos a José Antonio Torres cumplir cien años siendo alcalde

Las últimas elecciones municipales de mayo de este año truncaron el sueño de José Antonio Torres (PP) de cumplir cien años siendo alcalde y alcanzar así un hito que ningún otro regidor ha conseguido en España. Tras siete legislaturas consecutivas gobernando bajo las siglas del Partido Popular (lo hace desde que se jubiló en 1995) y con 98 años cumplidos este pasado julio, las urnas no le dieron el suficiente respaldo. Solo obtuvo dos concejales, los mismos que el PSOE y el resto se repartieron entre Ciudadanos, Vox y los Independientes por Chercos (IxC).

Un escenario que propició una estrategia de pactos que culminó con el acuerdo entre PSOE e IxC y la abstención de Ciudadanos para darle la vara de mando, después de 28 años, a Eduardo Mena (PSOE). Pero su gobierno acabará en apenas unas semanas. La independiente María Encarnación Franco le anunciaba hace unos días que iba a presentar una moción de censura junto a José Antonio Torres, Antonio Díaz (PP) y María del Mar Tripiana (VOX) que permitirá que Torres recupere la vara de mando y cumpla así su sueño de ser un alcalde centenario.

"No entiendo por qué lo ha hecho", afirma Eduardo Mena a Diario de Almería. "María alega que no la dejo trabajar todo lo que a ella le gustaría pero no es cierto. Llevábamos cuatro meses gobernando y haciendo muchas cosas por el pueblo", añade.

Y este lunes se confirmaron las sospechas. PP, VOX e IXC presentaban la moción de censura que se votará en pleno el próximo 14 de noviembre. Mena se lo toma con resignación: "No vamos a poder hacer nada. Ya está todo el pescado vendido. Los intereses partidistas del PP por querer que Torres sea el alcalde más longevo de España nos van a hacer retroceder de nuevo varias décadas al pueblo".

A su juicio, "Torres fue muy buen alcalde durante 4 ó 5 legislaturas, pero en las dos últimas no ha hecho nada por el pueblo y necesitaba un cambio". "Estoy muy dolido porque en estos cuatro meses hemos conseguido licitar obras, acometer numerosas mejoras y los vecinos estaban contentos", afirma.

Mena, que lleva "toda la vida como concejal" y que ha sido, por tanto, oposición de Torres tenía la oportunidad de "gobernar de otra manera" pero en dos semanas su sueño habrá acabado. "Hemos intentado convencer a María a través del partido y de amigos comunes pero no ha habido forma. Ella se mantiene firme en su idea y no hace caso a nadie", sentencia.

La moción, según se recoge en la iniciativa impulsada por los citados partidos políticos, se presenta por la "incapacidad de llevar adelante políticas en defensa del municipio".

Por ello, y por la "responsabilidad adquirida con la ciudadanía", los impulsores consideran "necesario un cambio de gobierno municipal para terminar con dicha situación y que, de este modo, el municipio no se vea perjudicado".

Por el momento no ha trascendido si habrá alternancia al frente del Ayuntamiento o si Torres permanecerá como alcalde durante el resto del mandato.

La edad no importa

Torres, en una entrevista para Diario de Almería, afirmaba que era consciente de su avanzada edad, y de ciertas limitaciones que conlleva, pero no aprecia ninguna incompatibilidad y, de hecho, asegura que mantiene la ilusión. Ni la pandemia, ni una operación reciente, ni la traición de uno de sus concejales merman un ápice sus ganas de gobernar un pueblo enclavado en la Sierra de los Filabres en el que contrasta el paisaje desértico con los olivos y almendros que se intercalan en sus márgenes. “Me presento por amor a mi pueblo, por una cuestión de dignidad, para que Chercos siga siendo un municipio a al altura de otros más grandes de la comarca en el que no falta ningún servicio. Y lo hago sin subir los impuestos en los 28 años que llevo de alcalde y sin cobrar ni un sólo céntimo”.

Torres relataba que "no había servicios cuando llegué y ahora estamos a la cabeza de los pueblos pequeños", explica. Desde la oposición de los independientes, María Franco tiene una opinión bien distinta: "En algunos barrios no hay suministro de agua potable ni contadores, parece que estamos en Burundi y encima se vierten aguas residuales al río porque no tenemos depuradora". Ahora, Franco le va a apoyar para que vuelva a ser alcalde.

Segunda moción de censura de la legislatura

La de Chercos será la segunda moción de censura que se lleva a cabo en esta nueva legislatura. La primera tuvo lugar hace una semana en Turre. De nuevo el PSOE perdía la alcaldía tras pactar los cuatro concejales del PP y los dos tránsfugas expulsados de Izquierda Unida.

La moción de censura contra María Isabel López (PSOE), quien gobernaba en minoría desde el 17 de junio, con cinco concejales acabó con su breve mandato de solo 129 días. En junio no fructificaron las negociaciones entre el Partido Popular y los concejales de Izquierda Unida, lo que impidió que Arturo Grima fuese investido, pero ya antes de la feria de San Francisco ambas partes habían limado asperezas, solucionado los flecos pendientes y acordado destronar al PSOE de la Alcaldía.

Grima recuperaba así la vara de mando de Turre ocho años después de su último mandato. Ya había sido alcalde en tres etapas distintas, con una candidatura independiente entre 1999 y 2007 y luego, ya con el PP, de 2007 a 2008, donde fue sustituido, precisamente, mediante una moción de censura (aunque dimitió antes de que se produjera el pleno). En el año 2011 volvió a ser alcalde, cargo en el que se mantuvo hasta 2015, cuando tras las elecciones municipales se produjo el primer pacto entre el PSOE de María Isabel López y Martín Morales, de Izquierda Unida