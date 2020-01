El Ayuntamiento de Mojácar sanciona con 20.000 euros al chiringuito Maui y consigue su cierre temporal

Desde septiembre del 2018 obra en el Ayuntamiento un informe técnico del Arquitecto Técnico Municipal en el que se pone de manifiesto que este establecimiento público esta desarrollando una actividad recreativa de forma irregular en tanto que, una vez examinados los antecedentes obrantes en los archivos municipales, resulta que “en la actualidad carece de la facultad para ejercer la actividad recreativa que esta desarrollando”, afirma el comunicado. Dicho informe técnico considera adoptar medidas de seguridad provisionales precisas para el mantenimiento de las condiciones de seguridad o no perturbación de la normal tranquilidad de las personas y vecinos, “habida cuenta de los perjuicios y molestias acústicas que el empleo de música en el establecimiento causa en el exterior del local”, añade.

El Ayuntamiento de Mojácar apunta que en estos últimos años ha recibido infinidad de denuncias de vecinos y comunidades por el ruido, las molestias producidas por no poder dormir ni descansar , así como por la suciedad con la que amanece la zona y las discusiones y gritos producidos por algunos clientes a altas horas de la madrugada.

El Ayuntamiento de Mojácar ha terminado finalmente por ganarle la batalla judicial al chiringuito ‘Maui’. Según explica en un comunicado de prensa el Consistorio se ha emitido una resolución de Alcaldía por la cual se impone a la sociedad Rubia Ascasibar S.L., gestores de este establecimiento, una sanción consistente en una multa de 20.000 euros y una sanción accesoria de clausura del chiringuito por un periodo de dos años como responsable de la infracción grave prevista en el artículo 20.1, en relación con el artículo 19.1 de la Ley 13/1000 de Espacios Públicos y Actividades recreativas de Andalucía, “subsistiendo y en tanto no se obtengan las perceptivas licencias, la medida accesoria adoptada en Junta de Gobierno de 29 de noviembre de 2018, consistente en la inmediata suspensión y prohibición de la actividad recreativa de hostelería con música que se realiza en este establecimiento al no contar con los perceptivos medios de intervención administrativas municipal”, explica.

Dispone de una licencia como merendero de 1981

El establecimiento Maui dispone de una licencia obtenida en 1981 para al apertura de una “caseta merendero”. Tal y como ha señalado la reciente sentencia nº 67/2019 de 27 de marzo por el Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Almería, en la que afirma que esta licencia de apertura sobre el local de negocio en cuestión, otorgada 30 años atrás, no sólo no fue atribuida a los actuales propietarios, que ni siquiera ha acreditado la transmisión de la misma, ni consta probada la comunicación al Ayuntamiento.

Según el Juzgado, la licencia original de caseta merendero no abarca el uso pretendido en la solicitud impugnada de Bar con Música ni le exime de la tramitación del expediente administrativo para la correspondiente concesión de Calificación Ambiental y posterior autorización de puesta en marcha y considera “ajustadas a derecho” las resoluciones realizadas por la Junta de Gobierno Local.