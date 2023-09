La Mojonera invierte 2,2 millones propios para que “al abrir el grifo no escuchemos aire”

El Ayuntamiento de La Mojonera apuesta gran parte de su presupuesto para la red de abastecimiento. Se ha aprobado en pleno destinar 2,2 millones de euros para iniciar el proyecto de obras y conectar la localidad a la desaladora del Campo de Dalías. Y eso que las cuentas de este año cuentan solo con un importe de 11.160.600 euros. El presupuesto para 2023 se aprobó en el Pleno Ordinario con los votos a favor del equipo de gobierno y el voto en contra del PP.

Este capítulo de inversiones con recursos propios se acerca a los 3,5 millones de euros, lo que significa que el Gobierno Local destinará más del 30% del presupuesto a inversiones “necesarias y de futuro”. Una partida que dobla la inversión del último ejercicio, concretamente un 56% superior a la inversión de 2022.

Para contextualizar, La Mojonera contaba con una de las mejores aguas de todo el poniente almeriense. Los ciudadanos se jactaban del lujo de poder abrir el grifo de casa y consumirla sin ninguna preocupación. Esta agua proviene de dos pozos propios con los que el municipio contaba, pero lamentablemente debido a la salinización de uno de ellos el Ayuntamiento se vio en la obligación de cerrarlo, quedando con un solo pozo para abastecer a todo el municipio. José Miguel Hernández, alcalde de La Mojonera, relata a El Diario de Almería que llevan tiempo trabajando en este tema “intentando adelantarnos a la catástrofe que puede suponer que nos levantemos una mañana y al abrir el grifo sólo escuchemos aire”. Advierte que la empresa suministradora les está mandando permanentemente alertas que “hacen que tengamos que estar comprando agua a otros pozos que no están salinizados para poder abastecer a todos los vecinos”.

La indignación del alcalde mojonero llega cuando observa que los municipios vecinos como Roquetas de Mar cuenta con un apoyo inversor por parte de la Junta de Andalucía, por ser una obra necesaria para abastecimiento humano, pero que en el caso de La Mojonera, inicialmente se tendrá que llevar a cabo con recursos propios municipales. Asegura que han pedido ayuda a Diputación de Almería, puesto que con los medios propios del Ayuntamiento no puede acometer la redacción de un proyecto de esta envergadura. “Se va todo el presupuesto que el Ayuntamiento pueda tener para inversiones y ya no es solo cuestión de dinero, sino de la salud pública de mis vecinos, y de brindar a los ciudadanos unas necesidades que son básicas”, apostilla Hernández.

Esta suma de dinero supone un bocado enorme, puesto que “este tipo de inversiones se comen más de la mitad del presupuesto para inversiones y resulta sangrante ver como otros municipios con una mayor capacidad económica que el nuestro reciben ayudas mientras que nosotros nos estamos quedando sin agua”. El alcalde puntualiza que “esto hace que no podamos acometer otro tipo de inversiones que teníamos previstas, ya que lo primero es poder agilizar lo máximo posible las obras y que mis vecinos no se levanten un día y no tengan agua”.

José Miguel Hernández asegura que se ha puesto en numerosas ocasiones en contacto con la Junta de Andalucía y lo que les han ofrecido ha sido incluirlos en una línea de subvenciones de cara al año 2026. El alcalde arremete contra la opción de la Junta y dice que “probablemente no son conscientes de la urgencia que el Ayuntamiento de La Mojonera tiene ahora, ya que los niveles están en una situación crítica que no puede esperar al año 2026”. El regidor aguarda la esperanza de que el órgano andaluz “tome conciencia de la gravedad del asunto y sea capaz de arbitrar una solución ágil para que dentro de unos meses no nos veamos sin agua”.

Los buenos datos previstos para inversiones viene dada por la cancelación del préstamo que hasta el momento venía lastrando las inversiones municipales. “Con mucho trabajo y una gestión eficiente hemos conseguido terminar de pagar este año la deuda heredada y a día de hoy el Ayuntamiento está al corriente en sus pagos. Este Ayuntamiento es un ejemplo en cuanto a Pago a Proveedores”, recuerda el máximo responsable municipal.