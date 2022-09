"Hay niños con necesidades especiales que no reciben atención en el colegio Ex Mari Orta de Garrucha"

La comunidad educativa del colegio público Ex Mari Orta de Garrucha ha dicho basta. Están dispuestos a llegar hasta donde sea necesario para que la Junta de Andalucía refuerce el personal que asiste a los niños con necesidades educativas especiales. "Ahora mismo muchos de los niños no reciben la asistencia que necesitan de logopeda o el maestro de educación especial", denuncian desde la AMPA Poeta Cano Cervantes.

El pasado 21 de septiembre enviaron un escrito al nuevo delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Francisco Alonso Martínez. Más que una petición de mejoras es una "llamada desesperada", aseguran. Y es que en mayo ya advirtieron de la necesidad de refuerzos y el nuevo curso ha demostrado que "el centro está totalmente desbordado".

En su escrito, la AMPA explica que actualmente hay 39 niños con necesidad de asistencia de logopeda, de los cuales 14, todos ellos de Educación Infantil, no están siendo asistidos. “La logopeda tiene otros dos centro más, por lo que es imposible que pueda con todo”. Por ello le solicitan a Educación contar con una logopeda a tiempo completo para atender a todos los alumnos con problemas de audición y lenguaje graves: “14 de ellos aún ni siquiera conocen a la logopeda”, recalcan.

Por otro lado, en el colegio hay también 30 alumnos que requieren de un maestro de Pedagogía Terapéutica (PT), o lo que es lo mismo, un maestro/a de educación especial. De esos 30, actualmente ocho no están siendo atendidos por "la falta de tiempo material", aseguran los padres. Por eso piden también que haya dos maestros más de educación especial para poder atender a todos los niños: uno en infantil y otro en primaria.

La AMPA del Ex Mari Orta además denuncia la falta de Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS), también llamados monitores de educación especial. Son quienes realizan las funciones de asistencia en el aseo, cuidados, ayuda en la alimentación, desplazamientos, etcétera. Actualmente el colegio tiene 24 alumnos con estas necesidades, de los que 15 precisan ayuda directa para el control de esfínteres y algunos tienen graves problemas de movilidad. Por eso le piden al delegado de Educación otra persona más para reforzar y dar así cobertura a la gran demanda existente. “Por falta de personal no están integrando en sus clases ordinarias a los niños de modalidad C (los niños que van al Aula de Educación Especial), algo que es de obligado cumplimiento”, subrayan.

Esta falta de personal se nota también en la asistencia a los alumnos que sí reciben atención, pues según la AMPA, “lo hacen de manera limitada (períodos de media hora) por la saturación de necesidades que tienen que cubrir, y esto hace que la atención que reciben no sea suficiente para sus necesidades y, por supuesto, tampoco para realizar una integración real con el resto de compañeros/as del colegio”.

A todo esto hay que sumarle que en el colegio hay seis niños en el Aula Específica de Trastorno del Espectro Autista, sobrepasando así la ratio legal, que es de entre 3 y 5 según la normativa de la Junta de Andalucía.

Piden ayuda al Defensor del Pueblo Andaluz

El CEIP Ex Mari Orta es el único de Garrucha con aulas para alumnos con específicas de apoyo educativo. Los expertos recuerdan que en las primeras edades es imprescindible detectar y estimular los problemas de los niños, para así, evitar limitaciones en su evolución. Actualmente tiene 48 niños con necesidades específicas de atención educativa, dos más que el curso anterior. “Si ya en mayo la situación era preocupante, y lo habíamos avisado, ahora es aún peor y no nos dan soluciones por falta de financiación desde Sevilla”, lamentan los padres.

Por eso toda la comunidad educativa del Ex Mari Orta se ha unido para pedir “desesperadamente” que doten al centro del personal necesario. “Necesitamos, más que nunca, personal para llevar a cabo la función educativa, de inclusión, integración e igualdad que recoge la Constitución Española”.

Advierten que si no se cubren las necesidades están dispuestos a recurrir a las vías legales que sean necesarias. Además han escrito al Defensor del Pueblo Andaluz y no descartan llevar a cabo movilizaciones a través de los sindicatos. Toda la comunidad educativa del centro apoya estas acciones pues, como recuerdan, el colegio ya "está desbordado".