Acusan al consistorio de Níjar de incumplimiento de la Ley de Bienéstar Animal

La Asociación Animalista Bichitos San José, surgida por el impulso de vecinos como “respuesta de muchos vecinos y vecinas ante los innumerables casos de abandono y maltrato animal de nuestro entorno” t cuya labora principal es la gestión de las colonias felinas de San José. entiende que «es hora de que las autoridades locales asuman su responsabilidad y actúen en defensa de los seres más vulnerables de nuestra comunidad. No toleraremos más la negligencia y la indiferencia hacia los derechos de los animales, que está manchando gravemente el nombre de nuestro municipio».

La situación evidencia “un problema extendido que el Ayuntamiento se empeña en ignorar. Y que no coge por sorpresa, ya que el pacto de gobierno P P-VOX ya anunció la derogación de la Ordenanza Municipal de Bienestar Animal vigente desde 2019” .Ante “esta grave situación”, este colectivo de rescatistas de Níjar adelanta su firme decisión de tomar medidas legales y adelantan que presentarán una denuncia ante la fiscalía por el incumplimiento flagrante de las leyes de protección animal por parte del Ayuntamiento de Níjar, adelantan en su comunicado.

Este colectivo muestra su “frustración” debido a la falta de interlocución y colaboración con el Ayuntamiento de Níjar. La terrorífica escena revela una cruda realidad : el Ayuntamiento ignora la grave situación de los animales de Níjar” valoran.“A pesar de los persistentes intentos de contacto y solicitudes de cooperación, la ausencia de respuesta y acción por parte de las autoridades municipales ha llevado a un punto crítico d e indignación entre los miembros de la comunidad ” denuncian en su nota de prensa, Este incidente -aseguran- es “solo un ejemplo. Todos los días se rescatan animales en condiciones precarias, son constantes los perros abandonados vagando por las carreteras de Níjar, los casos de maltrato, las denuncias no atendidas, la inexistente gestión municipal de las colonias felinas” relatan.

Aprobada el 27 febrero de 2019 y en vigor desde el 21 de mayo

El Ayuntamiento de Nijar cuenta con una ordenanza municipal de Tenencia y Protección de los animales desde 2019, que fue aprobada de forma inicial por acuerdo del Pleno de la Corporación el 27 de febrero.

y está en vigor desde el 21 de mayo, después de haber superado el trámite de exposición pública sin recibir ni sugerencia ni reclamación y contempla sanciones económicas desde 75 a 3.000 euros por infracciones tipiificadas como muy graves en su reglamento.



El municipio de Níjar contaba únicamente con la Ordenanza de Tenencia de Animales Peligrosos hasta la aprobación de esta ordenanza. Carecía, de esta forma, de las mínimas normas que aseguran el bienestar animal e impidan el maltrato animal tanto en el trato con los animales domésticos como en los espectáculos públicos.



La permanencia de animales sueltos, la entrada de animales en zonas de recreo infantil o no autorizadas, el no llevar collar se consideran infracciones, y conlleva sanciones de 50 euros. El suministro de alimento a animales vagabundos o abandonados o a cualquier otro cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad conlleva sanciones de 50 a 3000 euros.



