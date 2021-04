Aparcamiento y áreas para las autocaravanas en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

El Parque Natural Cabo de Gata- Níjar ha registrado “solicitudes de información y proyectos de promotores particulares” interesados en el establecimiento de aparcamiento y áreas de autocaravanas dentro de este espacio natural, según ha destapado la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Almería a este periódico.

Asi, durante 2016 y 2017, en el seno del órgano de participación de este espacio natural protegido, en concreto dentro de la Comisión de Socio-Economía y Turismo, se creó “un grupo de trabajo con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación actual de diferentes actividades turísticas en el ámbito del Parque Natural, y establecer los criterios técnicos básicos para regulación las mismas. Entre las actividades objeto de análisis se incluyó el establecimiento de las nuevas áreas de estacionamiento de autocaravanas de iniciativa privada”.

Así, en reunión de la citada comisión de fecha 15 de marzo de 2017, se adoptaron los criterios finales para la regulación de este tipo de instalaciones. Actualmente, existen dos áreas de autocaravanas informadas favorablemente dentro del ámbito del Parque Natural, una en la población de Pujaire en el término municipal de Almería y otra en Aguamarga, en el término municipal de Níjar.

Según el Plan de Gestión de la Movilidad del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, aprobado en abril de 2014, las áreas de estacionamiento de autocaravanas formarán parte “importante de este sistema con una disposición más alejada de la costa en punto de entronque de las principales vías de comunicación. Este modelo debe ser ex trapolado a todo el territorio de forma ordenada y coordinada, con sistemas de transporte público y servicios complementarios coherentes con los objetivos que previamente han sido consensuados por todos los agentes del territorio”.

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar prohibe la acampada libre en todo este espacio natural protegido, por lo que este tipo de vehículos solo pueden acampar dentro de los campings.

Y es que una cosa es aparcar y otra bien distinta es acampar. “Mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana, caravana y camper no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización” , según la Delegación General de Tráfico.

La circulación de vehículos, acampadas e instalaciones está definida en el título IV de la Ordenanza Municipal de Playas del Ayuntamiento de Níjar y recoge en su artículo noveno que “quedan prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos en el dominio público marítimo terrestre de las playas de Níjar, así como la acampada en éste o en los frentes de playa”. Se publicó en 2009, ratificó en 2014 y fue recurrido por particulares y asociaciones de caravanistas. Ganó el procedimiento en primera instancia y fue recurrida hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló en favor del Ayuntamiento.

Esta normativa entiende por acampada la instalación de “tiendas de campaña, sombrillas no diáfanas por los laterales y vehículos o remolques habitables” y por campamento, “la acampada organizada dotada de los servicios establecidos por la norma vigente”. Por vehículos habitables, se considerará “acampada cuando tenga las patas estabilizadoras puestas, tenga elementos que excedan el perímetro del vehículo, como toldos, mesas, sillas, ventanas extendidas.., emita ruidos molestos como generador o esté realizando vertidos de fluidos”.