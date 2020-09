Caminando sobre el mar por los 50 kms de costa del Parque Natural Cabo Gata-Níjar

Un grupo de amigos se ha propuesto recorrer en paddle surf los más de 50 kilómetros de costa del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar “y otras partes menos conocidas de la espectacular costa de Almería” y ha organizado seis travesía.

La primera de estas rutas estaba programada para este sábado, pero corre peligro de ser suspendida por la borrasca que se anuncia. El periodo de inscripción se cerró con el interés de 46 participantes.

El inicio de esta ruta se ha fijado para las 09:00 horas desde la playa de La Fabriquilla y finalizará en el Puerto de San José después de recorrer una distancia aproximada de 15 kilómetros y de emplear de 3 a 4 horas, según las condiciones de la mar. A medio camino, se “parará para hacer un descanso en alguna cala, posiblemente en la ensenada de Mónsul o en la del Barronal”, según informan sus organizadores.

Los participantes pasarán por el Faro de Cabo de Gata; Arrecife de las Sirenas; Cala Rajá; playa de Mónsul, el Morrón de Genoveses y la Cala de los Amarillos, entre otros puntos de interés. “Por la distancia del recorrido se exige nivel medio de experiencia en travesías en sup en mar abierto” advierten.

Los promotores explican que esta rutas son “simplemente salidas para disfrutar del mar y del espectacular paisaje de la costa de Almería”. Se trata de travesías autorreguladas, donde “cada participante asume por completo los riesgos inherentes a la realización de los recorridos sugeridos y posibles rescates. Es de su total responsabilidad el ir equipado correctamente, tener suficiente experiencia y estar físicamente en condiciones para realizar las etapas programadas”.

Recomiendan “tener vigente un seguro que cubra posibles rescates y otras posibles incidencias durante las travesías y estar federado en la federación españolas de surf” y advierten que “solamente deben participar personas con un nivel medio-alto en SUP y en muy buenas condiciones físicas. N

Las rutas están sometidas a las medidas de seguridad sanitarias. Así, los participantes no pueden quitarse la mascarilla hasta que no entren al mar y han de respetar en todo momento la distancia mínima de seguridad de seguridad de 2 metros. Tampoco pueden intercambiarse material “como remos, tablas, inventos… para probarlos”.

Han de ser respetuosos con el medio ambiente y preserven el ecosistema litoral, eviten hacer ruidos innecesarios durante las rutas y no tirar absolutamente nada ni al mar ni dejar nada de basura o desperdicios en las playas que se visiten. Y responsables de cumplir la normativa COVID y las regulaciones relativas a la protección del Parque Natural, respetando zonas y fauna protegidas y las limitaciones de agrupamiento como piraguas y kayaks del litoral del Parque hasta el 20 de septiembre.o habrá lanchas ni motos de salvamento y se recomienda llevar teléfono móvil en las rutas por si tienen algún percance o necesitan ser rescatados”.

Puntualizan que “no es una carrera por etapas y no hay ninguna clasificación, pero tampoco es una excursión. Cada participante hará la ruta al ritmo que quiera y no hay ningún deber ni obligación para nadie de esperar a los rezagados”.