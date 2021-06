Campohermoso acogerá un novedoso campus de fútbol

Las instalaciones del campo de hierba artíficial de Campohermoso, de carácter municipal, acogerá un novedoso campus de aprendizaje de fútbol para los jóvenes del municipio que, bajo la denominación “Perfomance Academy” se celebrará durante el próximo mes de julio.

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, el edil delegado del Área de Deportes, Sergio Vicente, y Daniel Calderón, de ‘Perfomance Academy’ han coincidido en destacar la importancia de la formación en todos los ámbitos. “Es clave para alcanzarlos objetivos que nos propongamos, y también lo es en el deporte y en esta caso el fútbol”, ha valorado la primer edil de los nijareños/as.

Este campus está abierto a la participación de chicos y chicas de edades comprendidas entre 5 y 16 años, quienes tendrán la oportunidad de aprender y mejorar su técnica, adquirir formación en valores y recibir información sobre nutrición por profesionales y ex futbolistas.

“Desde este equipo de gobierno hemos apostado desde el principio por los jóvenes y la actividad física, como ya se demostró con la primera edición Níjar Cup y ahora que la situación sanitaria lo permite, pero siempre siguiendo todas las recomendaciones en este sentido, lo seguiremos haciendo con actividades como ésta ” ha explicado Vicente. Detrás de Perfomance Academy están Daniel Calderón y Albert Crusat, ex jugador del Espanyol, Rayo Vallecano y UDAlmería durante seis temporada, antes de colgar las botas en el Wigan Athletic de la Premier inglesa quienes, son los impulsores de esta iniciativa.

Los inscritos recibirán clases de perfeccionamiento técnico, charlas o valoraciones individuales de su desarrollo entre los días 5 y 10 de julio. Realizarán competiciones temáticas y actividades lúdicas y recibirán a una serie de invitados como José Ortiz y José Barbero, ex capitán y ex portero de la UDA o el ex colegiado de Primera División e internacional, David Fernández Borbalán, entre otros.

Las plazas para participar son limitadas por lo que los interesados deben inscribirse previamente en el Pabellón Municipal de Deportes, llamando al teléfono: 950.61.13.56, o en la Piscina Municipal Cubierta, en el teléfono 950.38.76.56.