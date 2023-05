La Corporación de Níjar cierra el mandato con ausencias y sin despedidas

La sesión no contó con la asistencia de dos concejales del PP , uno de Vox y la concejala de Unidas Podemos por Níjar, Teresa Ferrer. Los ausentes, así las cosas, evitaron la despedida pública de su condición de concejal, ya que sus respectivos partidos no les han incluido en sus candidaturas de estas municipales.

Las fiestas laborales que tienen carácter retribuido y no recuperable no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos son locales y su designación es una competencia que le corresponde al Ayuntamiento . Los días festivos son períodos de inactividad laboral impuestos por norma de derecho necesario, de suerte que si, por cualquier razón, se trabaja en tales días, la empresa vendrá obligada a retribuir el tiempo de trabajo en la forma prevista para las horas extraordinarias. Con carácter general solo son fiestas las retribuidas y no recuperables, pues si se ha de recuperar el día trabajado en festivo, ya no se trata propiamente de una fiesta laboral, Un festivo recuperable supone la existencia de un día no laborable.

"Dejas un curriculum de mentiras"

José Jerez, portavoz de Vox, no salió bien parado del balance de gestión que realizó la alcaldesa y candidata a su tercera reelección por el PSOE este 28M durante estos cuatro últimos años y de su actividad como concejal que finalizó con el Pleno de ayer, ya que no figura en las listas de la formación de extrema derecha en Níjar. Esperanza Pérez se despidió del ya ex corporativo en estos términos: “Has dado un amplio elenco de desconocimiento, sin ningún sentido, y después de haber perseguido a la gente con sus denuncias. Pasarás a la historia de este Ayuntamiento como Antonio Jesús Rodríguez, ex alcalde de Níjar por el PP, quien ha tenido que encontrar acomodo en el Ayuntamiento de Turrilas. Lo que tenía que haber hecho es formarse y trabajar, porque la ignorancia lo único que trae es más ignorancia, y no dedicarse a visitar las redes sociales sin saber si es verdad lo que allí sale publicado. Deja un curriculum repleto de mentiras y sin propuestas”, finalizó.