Esperanza Pérez Felices: "Vamos a por todas"

La Navidad está a aquí. Nos queda nada para cambiar de año, pero la influencia de la Covid19 ha sido tan brutal desde el mes de marzo que una buena parte de la población, las empresas y hasta las administraciones, padecemos una especie de noqueo colectivo del que cuesta levantarse. No queda más remedio que ir a por todas y, por muy duro que parezca, dejar los reproches y lamentos para otro momento.En Níjar, por ejemplo, no todo son malas noticias, ni mucho menos. De hecho, la puesta en marcha de la nueva depuradora nos permitirá mejorar, crecer y proyectar con más de 11 millones de euros que se están invirtiendo en redes y colectores. La inminente puesta en marcha de la construcción del Puerto Seco, ese del que tanto hemos hablado y del que hasta había apuestas de si salía o no, ya tiene un presupuesto de 40 millones de euros que deberán ejecutarse antes de 2027. Esto implica que para esa fecha veremos el tren entrar y salir hacia el Corredor Mediterráneo cargado de mercancías. Hablamos de 50 millones de euros adicionales para un territorio cuyo presupuesto municipal para 2021 es de 28.644.600, euros. Es decir, de llorar, hay que hacerlo con un solo ojo, porque esas inversiones ya garantizan un horizonte por el que vale la pena luchar.El nuevo presupuesto del Estado adaptado a los fondos europeos de recuperación, los famosos 140.000 millones, son la gran oportunidad para que tanto administraciones como empresas, emprendedores y todo el que tenga algo que aportar, seamos capaces de dar el paso siguiente, subir ese escalón que nos falta. Un escalón que, de alguna manera, no hemos subido antes por el propio lastre que hemos llegado a ser las propias administraciones. Por estar sujetos a procesos burocráticos que han puesto demasiadas barreras y, por otro lado, por la falta de creatividad a la hora de diseñar nuestros territorios. Por no ser capaces de visualizar el conjunto y tirar hacia adelante sin prestar más atención de la debida a los negacionistas de siempre. Hemos aguantado, continuando el trabajo, sin perder la confianza y con mucha esperanza. Y al final ahí está. Llegados a este puerto o punto de partida, iremos a por la Ciudad del Cine, porque es el complemento esencial para generar la smartcity que el mayor centro logístico de Andalucía Oriental se merece para dar soluciones residenciales, de servicios y comerciales que esa área industrial multiplataforma va a necesitar. Aprovecharemos esos fondos para que, solos o en compañía de empresas privadas, pongamos en marcha el primer gran modelo de economía circular que permita convertir el plástico negro del campo en pasarelas, bolardos o betunes con los que asfaltar los caminos rurales que necesitamos.Vamos a presentar una lucha sin precedentes para apoyar al pequeño comercio con un programa de adaptación a los mercados digitales que nos obligará a nosotros mismos, como administración, a realizar cambios operativos jamás hechos en Níjar. Por querer lo queremos todo, así que también hemos presentado un programa de limpieza del fondo marino con voluntarios buceadores, que es lo mismo que decir ‘vente a bucear a Níjar, si, pero ayúdanos a sacar durante el invierno toda la basura que hay en el fondo marino del Parque Natural.También pretendemos construir pequeños parques solares, en nuestro caso sobre marquesinas y en los pueblos de costa para generar energía. En marquesinas porque al mismo tiempo dotaremos a esas zonas de aparcamientos públicos y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Esenciales en el futuro inmediato. Queremos abrir un centro de formación profesional para Técnicos en Protección Civil y Salvamento, de bomberos forestales y urbanos, y de esta forma convertir una carencia o un problema local en una apuesta de valor para toda la provincia. Tenemos muy clara nuestra hoja de ruta y vamos a por todas.