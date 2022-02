Esperanza Pérez se muestra tajante: "No voy a obligar a mis vecinos a pagar la ideología de la Junta con el hotel"

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez (PSOE), ha afirmado hoy que no va a “obligar” a sus vecinos a “pagar la ideología, la posición o lo que quiera ser” del Gobierno andaluz negando la declaración de interés público o social del ecohotel promovido a un kilómetro de la playa de Genoveses, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Así lo ha trasladado a un grupo de manifestantes que se han concentrado este lunes junto a las instalaciones en el paraje de los Tristanes de Níjar de la empresa Cardial Recursos Alternativos, que ha sido visitada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), para reclamar que no se apoye dicho establecimiento hotelero. “Ahora mismo tenemos un derecho ya adquirido con una propuesta, pero no ha terminado -la tramitación-, tiene que haber una propuesta definitiva”, ha dicho Pérez sobre la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

"No me pidáis que haga que los nijareños paguen 20 millones de euros a una empresa porque alguien no ha entendido que estamos en una zona de especial protección" ha señalado a los concentrados la regidora en alusión a las posibles consecuencias económicas que podría tener el Consistorio de no dar la declaración de interés público o social al Hotel.

"Os pido que me entendáis porque soy alcaldesa y no voy a obligar a pagar la ideología, la posición o lo que quiera ser de otro gobierno que se tiene las competencias. Los pequeños, ya está bien", ha insistido. La primera edil nijareña ha incidido en que el interés social o público "jurídicamente hablando" se refiere " estrictamente a temas urbanísticos" por lo que se trata de algo "reglado, no es arbitrario. No puedes decir si te gusta o no te gusta. Tienes que negarlo con una justificación".

Pérez Felices ha pedido a este grupo que imaginen lo que pasaría si cualquier alcalde pudiese negarse a realizar cualquier iniciativa que promueva en una ficha urbanística "un propietario que no le caiga bien". Y ha recordado que el Ayuntamiento ha alegado dicha propuesta de Autorización Ambiental Unificada al incluir un camino de titularidad pública.