Los Genoveses, en el Top 10 de los destinos para este verano

El turismo es el segundo motor de la economía nijareña, por detrás de la agricultura ecológica bajo plástico, y la inminente llegada de Semana Santa representa una nueva oportunidad de ganar clientes y de generación de empleo, pero “depende de la imagen que entre todos defendamos y seamos capaces de transmitir” ha señalado el consistorio nijareño en su cuenta oficial de facebook. El ayuntamiento ha recurrido a su cuenta

oficial para informar a quiénes no lo saben y de recordar a aquellos otros que han podido olvidarlo que una de sus playas más icónicas, la de Genoveses dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, figura en el Top 10 de las mejores calas y destinos para este próximo verano, dentro de las preferencias de medios de comunicación del prestigioso y nivles de audiencia de The Times, elperiodico.com o el grupo Vocento.

Níjar cuenta con los 50 kilómetros de costa acantilada mejor conservada del litoral mediterráneo europeo. En esta fachada litoral con abruptos acantilados se suceden playas urbanas como la de San José y Agua Amarga; playas naturales como Mónsul y Los Genoveses; recónditas y casi inaccesibles calas como Carnaje y de Enmedio , y acantilados volcánicos y arrecifales como Punta de los Muertos y Mesa Roldán.

Otro lugar de interés es el de Las Salinas de Cabo de Gata que concentran gran parte de la avifauna del parque. Multitud de aves limícolas como avocetas, cigüeñuelas o chorlitejos encuentran alimento en estas aguas costeras. También es frecuente la presencia de distintas especies de gaviotas, ánades y de poblaciones de flamencos. A lo largo del año es posible observar más de 80 especies de aves, en la cercana albufera deltaica de Rambla Morales, conocida localmente como ‘Charco’.

“Todas nuestras playas volverán a contar con un servicio de salvamento y socorrismo a la altura de la imagen que hemos conseguido proyectar los últimos años como destino de calidad y seguro”.

De igual modo y en apoyo al sector turístico, el Ayuntamiento de Níjar “está ejecutando un plan de acción que va desde la tala de árboles al arreglo de desperfectos ocasionados por la lluvia o no, así como nos coordinamos con el resto de Administraciones (Costas y Junta de Andalucía) para actuar en caminos o zonas de arena que precisen de una acción complementaria derivada de los temporales. "No hay nada que no se pueda solucionar antes de la llegada de la temporada alta, pero es responsabilidad de todos la promoción positiva del territorio, de sus rincones y el acierto que supone elegir Níjar como destino para sus vacaciones”, comenta el consistorio en este mismo espacio.

No es la primera vez que suplementos de viajes ensalzan en sus páginas los valores y fortalezas medio ambientales del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar. Asi,la prestigiosa revista Viajes de National Geographic, seguida por miles de viajeros, dedicó un amplio reportaje a Níjar y el Cabo de Gata en las páginas de su número 251 correspondiente a la edición de enero de 2021, publicado el 25 de enero y que se puede leer también en su edición online, donde cuenta con millones de suscriptores.

“Almería, entre Níjar y Cabo de Gata”, fue el títular del reportaje de Kris Ubach, fotógrafa profesional y escritora de viajes, que compartió portada con otros temas como ‘Venecia y las ciudades más bellas del Veneto’ o ‘el Valle de Arán, un micromundo en los Pirineos’, y la ‘Ruta del Románico’, la maravilla de Palencia’ dentro de un número dedicado a Noruega y las auroras boreales.