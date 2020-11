Hablar o luchar por Níjar

En una situación como la que estamos viviendo toca decidir si nos subimos en el barco de los que van a hablar o en el de aquellos que nos vamos a dedicar a luchar para recuperar lo que es nuestro y nadie, ninguna pandemia o estrategia política nos puede quitar, que es nuestro futuro. Como verán yo ya me he situado, y no quiere decir que respete menos a esos que opten por la primera vía, aunque ello implique más trabajo para los que, aún luchando, estamos decididos a avanzar mirando a nuestro alrededor y asegurándonos de que nadie se queda atrás, porque soy una convencida de que el Estado sin bienestar no es un buen Estado.