La Junta tramita 190 expedientes por usos indebidos en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Almería, ha tramitado un total de 190 expedientes sancionadores relacionados con el uso público indebido en espacios naturales protegidos dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar durante este ejercicio 2023. Agentes de Medio Ambiente han levantado ya 266 actas de infracción por distintos motivos.

Nueve de estos expedientes sancionadores lo han sido contra particulares denunciados tras saltarse la prohibición de subir a la popular duna fósil de Los Escullos, ubicada en el Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, a la que algunas personas acuden a fotografiarse pese a su fragilidad, según han destapado fuentes del ejecutivo andaluz a la agencia Europa Press.

Los expedientes incoados durante este ejercicio se encuentran en fase de tramitación. Según la normativa vigente, las acciones que atenten contra la configuración geológica de estos terrenos están considerados como una infracción grave que puede acarrear multas por un importe entre 601,02 y 60.101, 21 euros.

Las dunas oolíticas de Los Escullos están protegidas por la Junta de Andalucía dado que son una formación geológica frágil y subir a esto salientes rocosos constituye un riesgo de caída con peligro de muerte, según informa el cartel explicativo que se encuentra ubicado en el acceso a este espacio natural.

La Junta ha tramitado ya 125 expedientes por estacionamiento de vehículos en zonas no permitidas, otros 38 por acampadas y 19 más por el incumplimiento de autorizaciones para excursiones marítimas en embarcaciones o rutas en kayak que precisan de un permiso por parte del Gobierno andaluz.

Los agentes de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Sostenibilidad han firmado 266 actas de infracción por conductas no permitidas en el Parque Natural, entre ellas algunas vinculadas a actividades turísticas no autorizadas o permitidas, como una ruta organizada de senderismo por la duna de Mónsul u otra a una empresa de motos acuáticos por realizar expediciones dentro del dominio marítimo sin autorización.Desde este servicio se ha constatado en el número de caravanas estacionadas durante el horario nocturno en la franja costera, aunque se han interpuesto 62 multas por estacionamiento de vehículos habilitados como viviendas en zonas no permitidas entre el ocaso y salida del Sol.