Níjar se opone al parque eólico marítimo 'Mar de Ágata' por su "daño irreparable" al parque natural

La alcaldesa de Níjar (Almería), Esperanza Pérez (PSOE), ha mostrado este miércoles su disconformidad con el proyecto del parque eólico marítimo 'Mar de Ágata', que "pretende instalarse frente al parque natural Cabo de Gata-Níjar", señalando que podría provocar un daño "innecesario, irreparable, a uno de los entornos más privilegiados del Mediterráneo".

Según ha manifestado en un artículo remitido a los medios, no cuestiona "bajo ningún concepto" la importancia de una inversión de este tipo, y advierte de que ya no se trata "de la oposición de grupos ecologistas, del sector pesquero o de las necesidades de una comarca en la que se incluye Níjar, que surgen tras el cierre de una central eléctrica", en este caso la térmica de Endesa en Carboneras (Almería).

Sin embargo, sostiene que su postura no puede ser otra sino un "no" a la instalación de esta "macroinfraestructura". "Pero no un no rotundo, sólo que así no. Almería, tanto en mar como en tierra, es lo suficientemente extensa para poder acometer un proyecto tan singular como éste sin hacer daño, sin generar una cicatriz que jamás podremos reparar, porque no se trata de que el impacto visual sea mínimo, sino que éste se producirá", precisa.

La regidora mantiene que no se pueden tolerar "porcentajes aceptables de daño a un legado natural que nos ha sido prestado para su conservación", ni permitir ahora un "pequeño daño" que abra la puerta a otros en el futuro con la "excusa de que ya se hizo algo por el estilo con anterioridad".

"Hay cosas, entornos, parajes, situaciones, que tenemos que proteger sin permitirnos un mínimo de flexibilidad y uno de esos bienes, elementos o cosas que están por encima de cualquier interpretación es el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar", mantiene.

Reconoce que se necesitan nuevos modelos energéticos y resalta que hay "otra forma de hacerlo", por lo que asegura que desde Níjar se va a "colaborar, ayudar, apoyar y animar a que se encuentre esa vía para que no se pierda esa inversión, ese proyecto, pero de una forma que no dañe a terceros".

Recuerda que Níjar vive de la agricultura y del turismo, principalmente, así como que ambos sectores dependen en muy buena medida del parque natural como "estandarte, como imagen internacional de la grandeza de lo que hay tras cada tomate, cada sandía o cada noche de hotel".

"La confianza de nuestra clientela se basa en la garantía de que hay principios que son inviolables (...) Si hoy aceptamos un impacto visual como el del mayor parque eólico construido en el Mediterráneo frente a la mayor reserva marítimo terrestre de Europa ligada a un parque natural (...) mañana no podremos asegurar el mayor patrimonio singular con que nos ha premiado la naturaleza y que es nuestro verdadero hecho diferencial en el mercado exterior", concluye.

Transformación del tejido industrial

Por otro lado, según trasladan los promotores de este proyecto en otra nota, la secretaria general del sindicato UGT en Almería, Carmen Vidal, ha valorado de forma muy positiva esta iniciativa que las empresas SENER y BlueFloat Energy prevén desarrollar frente a las costas del Levante almeriense, considerando que “supone una gran oportunidad para la transformación del tejido industrial de la zona”.

Eso sí, “siempre y cuando el proyecto supere todos los procesos medioambientales que permitan hacerlo posible”, refiriéndose al estudio de impacto ambiental, cuya aprobación y cumplimiento es "condición sine qua non" para que 'Mar de Ágata' pueda ser una realidad.

Vidal ha considerado que se trata además de un proyecto muy positivo para favorecer la descarbonización y la transición energética, facilitando una menor dependencia del suministro energético por parte de nuestro país y permitiendo a las familias el acceso a la energía en condiciones menos gravosas.

Esta valoración se ha producido en el marco de la presentación del proyecto a los responsables del sindicato en Almería por parte de 'Mar de Ágata', encabezada por Javier Monfort, director de BlueFloat Energy para España.