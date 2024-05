Níjar abre al público el parque público de Las Berlingas, en San Isidro

El Ayuntamiento de Níjar ha abierto al público el espacio libre del Parque de las Berlingas, en el núcleo urbano de San Isidro. Su ejecución ha supuesto una inversión de 604.000 euros, que ha sido financiada por el erario local. El Parque de Las Berlingas de San Isidro representa “un paso al frente en el camino para modernizar Níjar, para desarrollarlo y regenerarlo, con actuaciones como ésta. Estamos trabajando para construir el futuro Parque de las Familias, en Campohermoso, que vendrá a mejorar notablemente el municipio”, valora el alcalde, Juan Francisco Garrido.

La actuación ha incluido la creación de una zona de juegos infantiles y para personas mayores de 3.600 m2, con áreas de paseo, una zona de aparcamientos de 880 m2, o la adecuación de un mirador, donde se proyectan las instalaciones necesarias para la instalación de un futuro kiosko.

El proyecto se ha basado, en la adecuación de los espacios existentes, y por otro lado, en la creación de una nueva zona de parque y aparcamientos. Se han previsto una zona de aparcamiento, con una superficie de 880 metros cuadrados, proyectado para 34 plazas, dos para minusválidos, con dos accesos, por la C/ Los Montes, y C/ de Las Torres.Se ha adecuado un anfiteatro existente para la realización de espectáculos al aire libre con dimensión suficiente para albergar a 184 personas, dejando la zona alta reservada para minusválidos. También se ha previsto la adecuación del mirador, incluido la adaptación de la rampa, ya que no cumple con la normativa de accesibilidad y la adecuación exterior de las tres torres, dos sobre el mirador y la otra en el parque existente.

Se plantea un espacio libre en el mirador, con acometidas de abastecimiento, saneamiento y electricidad, para la instalación de un futuro quiosco y aseos que den servicio al espacio libre. El área central cuenta con una zona de juegos infantiles y zonas de paseo, con una superficie de 3.600 m2 y se ha previsto zonas de equipamiento de juegos deportivos y de mayores.

Todo el espacio libre estará dotado de suficiente arbolado, mediante especies autóctonas, para crear zonas de sombra. Además, las jardineras estarán formadas con tierra vegetal, como previsión de la futura plantación de plantas tapizantes propias de la zona, que contribuirán a un mantenimiento sostenible de las mismas.