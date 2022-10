Níjar traslada su convencimiento en la agricultura 2.0 como base de su modelo

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, ha asistido a la jornada inaugural de Fruit Attraction 2022 como muestra de apoyo al sector hortofrutícola local y almeriense, y con una agenda de contactos y encuentros relacionados con los proyectos diseñados en la comarca.

La primera edil de los nijareños /as ha tenido, asimismo, la oportunidad de mantener un breve encuentro con Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien, una vez más, ha trasladado a la alcaldesa su enorme y sincera consideración respecto al sector agrícola en Níjar, que conoce perfectamente y ha visitado en numerosas ocasiones.

A las preguntas sobre la progresión de Níjar respecto a otras comarcas, la presidenta de la Corporación Municipal de Níjar ha reiterado que “no somos los que más sabemos, eso por descontado, pero sí somos quienes más claro tenemos dónde puede llegar nuestro territorio, y dónde podemos poner las metas si remamos todos en el mismo sentido”.

Y ha añadido: "Tengo muy claro es que si ideamos estrategias que no nazcan de un total consenso en el que no sólo interviene lo propiamente agrícola como lo conocemos, sabemos de antemano que no llegaremos allí donde queremos, donde todos quieren, y ese todos implica consenso sí o sí”. Pérez Felices ha tirado de un símil futbolístico para explicar el modelo nijareño.

“La Comarca de Níjar es como un equipo de fútbol que juega en torno a la figura de un gran delantero, ese de quien sabes que por sí solo puede hacer gran parte del trabajo, y que en nuestro equipo comarcal es la agricultura. Pero si el resto de la plantilla no cree en ello, en que el beneficio será igual para todos, aunque los mayores méritos se los lleve esa estrella, el equipo, el conjunto, no funciona. Y si no lo hace, la estrella tampoco brilla”.

Y ha añadido: “Si llevamos este ejemplo al terreno práctico nos encontramos con que sin valores como humildad, generosidad, consenso y espíritu de sacrificio, pocos objetivos puedes alcanzar, porque tarde o temprano te faltará eso que lo sustenta todo, los cimientos. Níjar hoy los tiene, creemos en lo que podemos conseguir y tenemos las herramientas. La agricultura 2.0 es la base de nuestro modelo” sentenció.