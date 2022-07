La V Gala de Noches de Verano homenajea al grupo ‘Queen’ de Freddie Mercury

La Glorieta de la Villa de Níjar acoge, desde las 22:30 horas de hoy, una nueva edición de las Noches de Verano, a cargo de la Banda Sinfónica de la Asociación Cultural Níjar y el grupo de rock Gang. La quinta entrega de esta gala homenajea a ‘Queen’, del mítico Freddie Mercury.

“God Save The Queen” recordará los grandes temas de este grupo de pop rock inglés y supone todo un viaje a sus éxitos atemporales como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We are the Champions’ o ‘We will rock you’ que, a buen seguro, no dejarán indiferentes a sus fans y asistentes al concierto. Así, la Banda Sinfónica de la Asociación Cultural Níjar, bajo la batuta de José Mateo, estará en La Glorieta junto al grupo de rock 'Gang', con un concierto que el próximo día 29 llevarán hasta La Molina, de San José.

“Desde el Ayuntamiento no hemos dudado en apoyar esta iniciativa y se desplegarán los medios técnicos y humanos para que todo salga a la perfección. La Banda Sinfónica de la Asociación Cultural Níjar ha demostrado su calidad artística en otros musicales como ‘El fantasma de la ópera’ o ‘Jesucristo Superstar’, ha señalado la concejala de cultura Yolanda Lozano, y diputada provincial.

El presidente de la Asociación Cultural Níjar, Rafael García, ha agradecido al director de la Banda, José Mateo y a todos sus componentes por su trabajo y a la colaboración municipal. “La labor constante de nuestra Banda Sinfónica es encomiable y pone en escena trabajos de alto nivel como el homenaje de este año a ‘Queen’, una de las bandas más reconocidas internacionalmente” valora.