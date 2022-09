La Oficina de Correos de San José acumula dos meses cerrada al público

El Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos (SIPCTE) ha denunciado que la Oficina de Correos de San José lleva dos meses cerrada al público y su ejecutiva nacional anuncia que va a tomar medidas contra el cierre de oficinas en toda España por el daño causado.

Denuncia esta formación sindical que “Correos no dispone de local propio en San José y paga a un trabajador la irrisoria cantidad de 20 euros al mes por la aportación de un local y a empresa pública contrató a un trabajador eventual para ofrecer el servicio, pero este no dispone de local para atender las necesidades de la población debido al alto precio de los alquileres en la zona, por lo que el servicio se presta a las puertas de la oficina y en un vehículo privado”. Y añade: “Igual que un cajero automático y de la misma manera que nos hemos quejado que para las personas ancianas el cajero no es seguro, la oficina de Correos es un bien de primera necesidad para muchas personas”.

Para Francisco Sabio, responsable de SIPCTE en Almería, “no es de recibo que un trabajador no pueda dar el servicio de admisión o entrega de envíos de Correos en unas condiciones dignas ya que la empresa no le ha facilitado una báscula o un local” “tampoco se le ha entregado un uniforme corporativo ya que los vecinos de la localidad no reconocen en este caso si la persona que se pone junto a la puerta (cuando hay aparcamiento) de la oficina es un trabajador de Correos”.

Desde el Sindicato SIPCTE no entienden como la empresa pública Correos “puede sacar pecho en los eventos deportivos como la Vuelta Ciclista y que a su vez vende que está impulsando una ventanilla única; para administraciones, o soluciones contra la exclusión financiera en el ámbito rural, y tenga a los usuarios de la localidad de San José sin una ventanilla” finaliza el sindicato en una nota de prensa.